Una bandiera israeliana su un edificio distrutto da un bombardamento nella Striscia di Gaza. Keystone

Hamas ha accettato le linee generali di un accordo con Israele che prevede il rilascio di circa 50 ostaggi in cambio di una tregua di tre giorni nella Striscia di Gaza. Lo riporta la Reuters.

In linea con l'accordo, Israele dovrà anche rilasciare alcune donne e bambini palestinesi dalle carceri israeliane e aumentare la quantità di assistenza umanitaria consentita nell'enclave palestinese.

A Gaza manca l'acqua

Le operazioni umanitarie delle Nazioni Unite a Gaza sono «sull'orlo del collasso», esponendo i civili assediati a un'imminente carenza di acqua potabile a causa della mancanza di rifornimenti di carburante.

È l'allarme di Philippe Lazzarini, capo dell'UNRWA, l'Agenzia della Nazioni Unite per i profughi palestinesi in Medio Oriente, su X: «Avere carburante solo per i camion non salverà altre vite», perché «entro la fine della giornata, circa il 70% della popolazione di Gaza non avrà accesso all'acqua potabile».

