Hamas annuncia la consegna del corpo di altri due ostaggi Keystone

Hamas fa sapere che stasera, alle 21 ora locale, consegnerà altri due corpi di ostaggi.

Keystone-SDA SDA

Le Brigate Ezzedine al-Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno dichiarato che «consegneranno i corpi di due prigionieri israeliani riesumati oggi nella Striscia di Gaza alle 21:00 ora di Gaza (18:00 GMT)». I militanti hanno finora consegnato 13 dei 28 corpi degli ostaggi che Hamas si era impegnata a restituire in base all'accordo.