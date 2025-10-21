  1. Clienti privati
Medio Oriente Hamas: «Stasera consegneremo altri due corpi»

SDA

21.10.2025 - 16:25

Hamas annuncia la consegna del corpo di altri due ostaggi
Keystone

Hamas fa sapere che stasera, alle 21 ora locale, consegnerà altri due corpi di ostaggi.

21.10.2025, 16:36

Le Brigate Ezzedine al-Qassam, l'ala armata di Hamas, hanno dichiarato che «consegneranno i corpi di due prigionieri israeliani riesumati oggi nella Striscia di Gaza alle 21:00 ora di Gaza (18:00 GMT)». I militanti hanno finora consegnato 13 dei 28 corpi degli ostaggi che Hamas si era impegnata a restituire in base all'accordo.

