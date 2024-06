Il fumo che si alza dopo un attacco israeliano a Rafah (foto d'archivio) Keystone

Hamas esorta gli Stati Uniti a fare «pressione» su Israele per un cessate il fuoco permanente a Gaza. Lo fa sapere il movimento islamico in un comunicato diffuso ieri in serata.

SDA

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, afferma Hamas, «continua a parlare dell'appoggio di Israele sull'ultima proposta (di cessate il fuoco), ma non abbiamo sentito commenti su questo da nessun funzionario israeliano».

«In questo contesto, invitiamo il signor Blinken e l'amministrazione Biden a esercitare pressioni dirette» su Israele, ha aggiunto il movimento, che ricorda invece la propria risposta «positiva» alla proposta di un accordo.

SDA