Kamala Harris attacca Donald Trump in casa a poche ore dalla sfida televisiva lanciando un nuovo spot intitolato 'The Best People', nella roccaforte dell'ex presidente a Mar-a-Lago, a Filadelfia e sulla tv filorepubblicana Fox News.

Kamala Harris in un'immagine d'archivio. sda

SDA

Il video presenta spezzoni di interviste ai media con funzionari dell'amministrazione Trump, tra cui il vicepresidente Mike Pence, il segretario alla Difesa Mark Esper e il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che esortano a non votare per il tycoon.

«Nel 2016 Donald Trump ha detto che avrebbe scelto solo le persone migliori per lavorare alla Casa Bianca», dice la voce narrante nello spot.

«Ora quelle persone hanno un avvertimento per l'America: Trump non è adatto a essere di nuovo presidente».

SDA