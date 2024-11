E un altro eroe d'azione che non fa mistero del suo entusiasmo per Donald Trump: Steven Seagal è stato uno dei primi a congratularsi con lui nel 2016. Si è congratulato con lui per la sua «vittoria schiacciante» e non vede l'ora di vedere Trump realizzare il suo slogan «Rendere l'America di nuovo grande!», ha twittato Seagal.

Immagine: Darren Arthur/Getty Images for Designer Parfums