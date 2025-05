Il campus dell'università di Harvard, in Massachusetts (USA) Keystone

Harvard fa causa all'amministrazione Trump per il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri. Nell'azione legale l'ateneo spiega che la decisione dell'amministrazione viola il primo emendamento.

Keystone-SDA SDA

«Condanniamo» la decisione «illegale e ingiustificata» dell'amministrazione, afferma il presidente di Harvard, Alan Garber, in una nota. L'azione dell'amministrazione «mette a repentaglio il futuro di migliaia di studenti e studiosi di Harvard e serve da monito per innumerevoli altri college in tutto il paese», ha aggiunto Garber.