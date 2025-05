Gli attacchi di Trump a Harvard stanno mettendo in difficoltà l'ateneo. Keystone

Il danno alla ricerca dell'università di Harvard diventa sempre più evidente. La rivista «Nature» ha calcolato che i ricercatori dell'università hanno già perso quasi 1.000 borse di studio per un valore di oltre 2,4 miliardi di dollari.

Keystone-SDA SDA

Una mail inviata ad Harvard dalla National Science Foundation (NSF) statunitense elenca 193 sovvenzioni soppresse per un valore di quasi 150 milioni di dollari, mentre un'altra del Dipartimento della Difesa (DoD) statunitense ne registra 56 per un valore di 105 milioni di dollari.

Altri tagli sono più modesti: ad esempio, il Dipartimento dell'Agricoltura e il Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano hanno interrotto tre sovvenzioni ciascuno.

Ma la tranche di gran lunga più consistente proviene dai National Institutes of Health (NIH) statunitensi, il maggiore finanziatore mondiale della scienza biomedica: sta tagliando oltre 600 sovvenzioni per un valore di circa 2,2 miliardi di dollari in più anni. I tagli non includono gli ospedali affiliati ad Harvard.

Attraverso i soldi per la ricerca, il governo statunitense finanzia circa l'11% del budget annuale di Harvard, pari a 6,4 miliardi di dollari, e queste cancellazioni saranno devastanti, affermano i ricercatori.

«Harvard non può, nemmeno con le sue ingenti risorse, compensare questa perdita di finanziamenti federali», afferma Joseph Loparo, un chimico biologico della Harvard Medical School di Boston, Massachusetts, che ha perso due finanziamenti del NIH per lo studio dei processi di riparazione del DNA, per un totale di 4,3 milioni di dollari.