L'Università di Harvard respinge le richieste dell'amministrazione Trump Keystone

L'università di Harvard non accetta l'accordo con l'amministrazione Trump, che ha minacciato di sospendere 9 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici all'ateneo.

Keystone-SDA SDA

«Anche se alcune delle richieste delineate dal governo puntano a combattere l'antisemitismo, la maggior parte rappresenta una regolamentazione governativa diretta dell'intellettualità a Harvard», si legge in una nota.

«L'università continuerà a combattere l'antisemitismo e resta aperta al dialogo su quello che ha fatto e prevede di fare per migliorare l'esperienza di tutti i componenti della sua comunità ma non è pronta ad accettare richieste che vanno al di là della legittima autorità di questa o di qualsiasi altra amministrazione», mette in evidenza l'università.