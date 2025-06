L'ordine di Hegseth arriva a pochi giorni dall'inizio del mese dedicato al Pride. Keystone

Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha ordinato alla Marina Militare di rivedere i nomi delle navi che onorano importanti leader per i diritti civili.

Tra questi Harvey Milk, uno dei primi funzionari eletti apertamente gay del Paese e veterano della Marina. Lo scrive il New York Times.

La notizia della decisione di Hegseth, riportata in precedenza da Military.com, arriva a pochi giorni dall'inizio del Pride Month, che celebra il contributo di personalità della comunità Lgbtq+.

Al contrario, l'ordine di Hegseth intende essere una critica al Mese del Pride, in linea con la volontà dell'amministrazione Trump di cancellare gli sforzi per la diversità, l'equità e l'inclusione in tutto il governo federale, secondo un alto funzionario della Difesa a conoscenza della decisione.