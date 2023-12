Il presidente israeliano Isaac Herzog (foto d'archivio) Keystone

«Israele è pronto per un'altra pausa umanitaria e per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi».

Lo ha detto – in una riunione con gli ambasciatori stranieri – il presidente israeliano Isaac Herzog sottolineando che «la responsabilità ricade ora interamente su Sinwar e su la leadership di Hamas».

SDA