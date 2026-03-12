Hezbollah si prepara a una lunga guerra. Keystone

Una fonte politica di alto rango di Hezbollah ha affermato all'agenzia italiana ANSA che il movimento armato filo-iraniano è entrato «in una nuova fase della guerra» col lancio nella notte di «150 missili» verso Israele.

«Siamo pronti a ogni scenario e preparati a una lunga guerra», ha detto la fonte contattata telefonicamente ma che preferisce rimanere anonima, perché non autorizzata a parlare con i media. «Per noi è una guerra esistenziale contro il nemico», ha ribadito la fonte.

Sempre riguardo all'andamento del conflitto, il potente presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che Teheran «abbandonerà ogni moderazione» se gli Stati Uniti e Israele attaccheranno una qualsiasi delle sue isole nel Golfo.

«Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni moderazione. Abbandoneremo ogni moderazione e faremo scorrere nel Golfo Persico il sangue degli invasori», ha dichiarato Ghalibaf in un post su X.

Un rapporto di Axios ha citato funzionari statunitensi secondo cui la cattura di Kharg è sul tavolo se la guerra in Medio Oriente dovesse degenerare.