  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Crisi in Medio Oriente Hezbollah: «Siamo in una nuova fase, pronti a una lunga guerra»

SDA

12.3.2026 - 11:40

Hezbollah si prepara a una lunga guerra.
Hezbollah si prepara a una lunga guerra.
Keystone

Una fonte politica di alto rango di Hezbollah ha affermato all'agenzia italiana ANSA che il movimento armato filo-iraniano è entrato «in una nuova fase della guerra» col lancio nella notte di «150 missili» verso Israele.

Keystone-SDA

12.03.2026, 11:40

12.03.2026, 11:51

«Siamo pronti a ogni scenario e preparati a una lunga guerra», ha detto la fonte contattata telefonicamente ma che preferisce rimanere anonima, perché non autorizzata a parlare con i media. «Per noi è una guerra esistenziale contro il nemico», ha ribadito la fonte.

Sempre riguardo all'andamento del conflitto, il potente presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha avvertito che Teheran «abbandonerà ogni moderazione» se gli Stati Uniti e Israele attaccheranno una qualsiasi delle sue isole nel Golfo.

«Qualsiasi aggressione contro il suolo delle isole iraniane infrangerà ogni moderazione. Abbandoneremo ogni moderazione e faremo scorrere nel Golfo Persico il sangue degli invasori», ha dichiarato Ghalibaf in un post su X.

Un rapporto di Axios ha citato funzionari statunitensi secondo cui la cattura di Kharg è sul tavolo se la guerra in Medio Oriente dovesse degenerare.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
La madre porta il figlio a un controllo di routine, ma riceve una diagnosi scioccante
Colpo di scena! Federico e Linda aspettano un bambino: «L’amore che sognavamo»
Rocco Siffredi in un fuorionda: «Non voglio più vivere». È scontro tra l'attore e Le Iene
Nel fine settimana di nuovo un piccolo ritorno all'inverno in Ticino

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Trump: «Potrei distruggere tutte le infrastrutture iraniane, ma non voglio» - Oltre 3 milioni di sfollati in Iran

Ticker Medio OrienteTrump: «Potrei distruggere tutte le infrastrutture iraniane, ma non voglio» - Oltre 3 milioni di sfollati in Iran

Al Congresso nazionale del popolo. La Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Al Congresso nazionale del popoloLa Cina approva il quindicesimo piano quinquennale

Medio Oriente. La guerra all'Iran spacca i MAGA, Trump: «Finirà presto, quando vorrò»

Medio OrienteLa guerra all'Iran spacca i MAGA, Trump: «Finirà presto, quando vorrò»