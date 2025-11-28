  1. Clienti privati
Medio Oriente Hezbollah vuole rispondere all'assassinio del suo leader

SDA

28.11.2025 - 21:20

Il leader di Hezbollah, Naim Qassem
Il leader di Hezbollah, Naim Qassem
Keystone

Hezbollah «ha il diritto di rispondere» a tempo debito all'assassinio del suo capo militare da parte di Israele, ha dichiarato oggi il leader del gruppo libanese, Naïm Qassem.

Keystone-SDA

28.11.2025, 21:20

28.11.2025, 21:26

L'assassinio di Haitham Ali Tabatabai, ucciso domenica in un attacco israeliano alla periferia meridionale di Beirut, una roccaforte del gruppo filo-iraniano, «è un flagrante atto di aggressione», ha dichiarato Naïm Qassem in un discorso trasmesso dal canale al-Manar di Hezbollah.

«Lasciamo che il nemico israeliano e coloro che sono con lui lo capiscano come vogliono (...) È nostro diritto rispondere, e decideremo quando» farlo, ha aggiunto. Hezbollah, ha insistito, ha finora rispettato il cessate il fuoco che ha posto fine alla sua ultima guerra con Israele un anno fa.

«È possibile che a un certo punto scoppi una guerra, sì, la possibilità esiste», ha proseguito Qassem, riferendosi ai crescenti timori in Libano di una ripresa di un conflitto più ampio. Ma ritiene che tale prospettiva possa ancora essere evitata, «perché Israele sta valutando le sue opzioni e anche gli Stati Uniti stanno valutando le loro opzioni».

Haitham Ali Tabatabai è stato ucciso mentre «era in riunione» con quattro dei suoi assistenti per «preparare un'azione imminente», ha rivelato Sheikh Qassem.

Si tratta del più alto funzionario di Hezbollah ad essere ucciso dalla fine della guerra del 27 novembre 2024, durante la quale molti leader sciiti sono stati uccisi da Israele, compreso il suo potente leader Hassan Nasrallah.

Il suo assassinio è avvenuto in un momento in cui Israele ha recentemente intensificato i suoi attacchi sul territorio libanese nonostante il cessate il fuoco, sostenendo di colpire membri o infrastrutture di Hezbollah, che accusa di essersi riarmato, sebbene il movimento lo neghi.

Lunedì le Guardie Rivoluzionarie, l'esercito ideologico della Repubblica Islamica dell'Iran, hanno chiesto che Haitham Ali Tabatabai sia «vendicato».

