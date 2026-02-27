«Non ero a conoscenza dei suoi crimini. Non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola, né a casa sua o nei suoi uffici». Hillary Clinton non ha avuto esitazioni davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, che l'ha voluta sentire nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein.

Hillary Rodham Clinton nel 2013. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

«Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del Dipartimento di Giustizia, quelli in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi», ha detto l'ex segretaria di Stato puntando il dito contro colui che, esattamente dieci anni fa, le ha inflitto la sconfitta politica più pesante della sua vita.

Una ferita che ancora brucia e che Hillary non ha dimenticato.

I suoi toni combattivi già dalle dichiarazioni di apertura della sua deposizione fiume a Chappaqua, nello Stato di New York, hanno mostrato un'ex first lady pronta a battersi e a togliersi qualche sassolino nella scarpa contro quel Trump che l'ha insultata ripetutamente.

Una difesa del suo «Bill» che ne ricorda altre

Oltre che intenzionata a difendere ancora una volta il marito Bill.

Per Hillary infatti il caso Epstein è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi che l'hanno vista stoicamente scendere in campo a sostegno del suo «Bill».

Lo ha fatto per il caso Monica Lewinski sopportando per anni un'umiliazione davanti al mondo. Lo aveva fatto molte volte in precedenza.

Nel gennaio del 1992, sedendo su un divano accanto al marito, aveva risposto a domande senza sosta sulla sua vita matrimoniale dopo che una donna, Gennifer Flowers, aveva rivendicato una lunga storia d'amore di 12 anni con Bill.

«Non sono seduta qui, una donnina a fianco del suo uomo come Tammy Wynette. Sono seduta qui perché lo amo e lo rispetto», aveva detto allora.

«Epstein è una piaga globale con un costo umano inimmaginabile»

A distanza di 34 anni, con lo stesso approccio e un piglio ancora più deciso, Hillary si trova nella stessa situazione: proteggere Bill dallo scandalo Epstein.

L'ex presidente ha frequentato il pedofilo prima che fosse accusato di reati sessuali. È volato sull'isola almeno quattro volte, è stato immortalato più volte con il pedofilo e la sua complice Ghislaine Maxwell, anche in una piscina.

Tutti episodi su cui ora toccherà all'ex presidente fare chiarezza.

Epstein «era un individuo atroce, ma non è il solo. Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. È una piaga globale con un costo umano inimmaginabile», ha spiegato l'ex segretaria di Stato ai deputati repubblicani e democratici che la interrogavano.

Sarebbe da chieder conto a Trump

Li ha quindi esortati a non accontentarsi di «ascoltare i punti stampa del presidente sul suo coinvolgimento».

Trump – è il messaggio di Hillary – dovrebbe essere interrogato «sotto giuramento» per chiedergli «direttamente di spiegare perché il suo nome compare centinaia di migliaia di volte. Chi stanno coprendo?».

La richiesta dell'ex first lady è appoggiata dai democratici, convinti che il presidente dovrebbe seguire i Clinton e presentarsi per essere sentito.

Un consiglio che Trump difficilmente seguirà: il presidente si ritiene completamente «esonerato» dallo scandalo sulla base degli ultimi file pubblicati, dai quali mancano però una cinquantina di pagine relative alle accuse di una minorenne contro di lui.

Una mancanza sulla quale i democratici intendono indagare.

Chiamato in causa anche Lutnick

Il tycoon comunque non è l'unico a tremare per Epstein nella sua amministrazione.

Se la ministra della Giustizia Pam Bondi ha quasi rischiato il posto per aver mal gestito, secondo la Casa Bianca, la diffusione dei file, nel mirino delle critiche c'è anche il suo segretario al commercio Howard Lutnick.

Dopo aver ripetutamente smentito contatti ed essersi detto disgustato dal pedofilo, Lutnick è stato costretto ad ammettere di aver visitato l'isola e di averlo contattato in alcuni casi per partecipare a delle raccolte di fondi, una per Hillary candidata alla Casa Bianca.