Hillary Clinton: «Non ho mai incontrato Epstein, nessuna idea dei sui crimini. Foste seri interroghereste Rubio e Bondi»

Dovreste indagare su Trump e non su di me, ha attaccato l'ex first lady davanti alla commissione. Keystone

«Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini». Lo ha detto Hillary Clinton nella sua dichiarazione iniziale durante la testimonianza alla Commissione di vigilanza della Camera.

Keystone-SDA SDA

«Non sono mai salita sul suo aereo, né ho mai messo piede nella sua casa», ha aggiunto. «Come qualsiasi persona normale, sono inorridita dai suoi crimini».

«È inconcepibile» che Epstein «abbia inizialmente ricevuto una pacca sulla spalla nel 2008, che gli ha permesso di continuare le sue pratiche predatorie per un altro decennio», ha proseguito l'ex segretaria di Stato a proposito del finanziere pedofilo morto suicida in carcere.

«Signor presidente, la vostra indagine dovrebbe valutare la gestione da parte del governo federale delle indagini e dei procedimenti penali contro Epstein e i suoi crimini.»

«Invocate la trasparenza, ma le udienze non son pubbliche»

«Avete citato in giudizio otto funzionari delle forze dell'ordine, tutti a capo del Dipartimento di Giustizia o dell'Fbi quando i crimini di Epstein furono indagati e perseguiti», ha detto l'ex first lady.

Di questi otto, «solo uno è comparso davanti alla Commissione. A cinque dei sei ex procuratori generali è stato permesso di presentare brevi dichiarazioni affermando di non avere informazioni da fornire.»

«Non avete tenuto alcuna udienza pubblica, rifiutando di consentire ai media di assistervi, anche oggi, nonostante abbia sostenuto la necessità di trasparenza in decine di occasioni. Non avete fatto molti sforzi per chiamare le persone che compaiono più in evidenza nei file di Epstein», ha dichiarato ancora Hillary.

La stoccata: «Perché non chiedete a Rubio e Bondi di testimoniare?»

«Una commissione che ambisce alla trasparenza dovrebbe andare a fondo della vicenda dei file spariti dal sito del Dipartimento di Giustizia in cui una vittima accusa Donald Trump di crimini disgustosi», ha poi attaccato.

«Chiederebbe a Rubio e Pam Bondi di testimoniare perché hanno abbandonato le vittime. E invece ha costretto me a testimoniare», ha lamentato la Clinton.

«Il caso Epstein è una piaga globale con un costo umano inimmaginabile»

«Se questa commissione fosse seria nella sua missione di trovare la verità sui crimini di Epstein non si accontenterebbe di sentire i punti stampa del presidente sul suo coinvolgimento ma lo dovrebbe interrogare, sotto giuramento», ha continuato.

«Dovrebbero chiedergli direttamente di spiegare perché il suo nome compaia centinaia di migliaia di volte. Chi stanno coprendo?».

Stando alla moglie di Bill, che sarà invece sentito venerdì, Jeffrey Epstein «era un individuo atroce, ma non è il solo. Non si tratta di un caso isolato, né di uno scandalo politico. È una piaga globale con un costo umano inimmaginabile».