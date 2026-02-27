  1. Clienti privati
Scandalo Hillary Clinton: «Non conoscevo Epstein, voglio che la verità venga fuori»

SDA

27.2.2026 - 07:18

Hillary Clinton è stata sentita per ore.
Hillary Clinton è stata sentita per ore.
Keystone

«Non conoscevo Jeffrey Epstein, non sono mai stata sulla sua isola, a casa o nei suoi uffici». Lo ribadisce Hillary Clinton al termine della sua deposizione fiume.

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:18

27.02.2026, 07:36

«Sono delusa dal non aver avuto una deposizione pubblica», ha ribadito Clinton. «Voglio che la verità venga fuori», ha aggiunto l'ex segretario di stato. È stata una «deposizione molto ripetitiva, mi hanno chiesto molte volte le stesse cose», ha messo in evidenza.

Fuori dalla stanza dove è stata sentita per ore, Hillary Clinton si è presentata sicura di sé e lucida. Si è detta fiduciosa sul fatto che il marito non sappia nulla dei reati Epstein.

Nella sua dichiarazione iniziale, l'ex segretario di stato aveva detto di non conoscere Epstein e aveva puntato il dito contro Trump: «dovrebbe essere sentito sotto giuramento». Così come dovrebbe essere sentito «che ha chiesto quando ci sarebbe stata una festa» sull'isola del pedofilo, in riferimento a Elon Musk.

I file di Epstein pubblicati hanno infatti messo in evidenza uno scambio di email fra il miliardario e il pedofilo, con Musk che chiedeva quando erano in programma feste sull'isola.

