La confessione della moglie di Jimmy Kimmel: «Ho perso la mia famiglia per Trump»

Jimmy Kimmel e Molly McNearney sono sposati dal 2013 e hanno due figli, Jane e Billy. KEYSTONE

Molly McNearney, moglie di Jimmy Kimmel, ha condiviso come le sue relazioni familiari siano state influenzate dal supporto di alcuni parenti a Donald Trump, mentre suo marito continua a criticare il presidente nei suoi spettacoli.

La moglie di Jimmy Kimmel, Molly McNearney, ha raccontato come le posizioni del conduttore nei confronti di Donald Trump abbiano reso ancora più complicati i rapporti con alcuni membri della sua famiglia che sostengono il presidente degli Stati Uniti.

Intervenendo nel podcast «We Can Do Hard Things» insieme al marito, come riportato da «People», l’autrice e produttrice esecutiva di «Jimmy Kimmel Live!» ha spiegato che le divergenze politiche hanno causato fratture difficili da sanare con parte dei suoi parenti.

«Ho perso alcune relazioni familiari a causa di tutto questo», ha ammesso.

Sentimenti «poco sani»

McNearney è cresciuta a St. Louis in una famiglia «molto conservatrice e repubblicana». Col tempo, racconta, il suo punto di vista è cambiato dopo aver conosciuto persone «con esperienze e origini diverse».

Quando Trump vinse le elezioni nel 2016, disse di esserne rimasta delusa, ma di aver «capito» le ragioni di molti elettori. Oggi, però, la situazione le appare diversa.

«Provo empatia per i miei familiari che vengono deliberatamente disinformati ogni giorno, ma mi fa male perché mio marito è là fuori a combattere contro quest’uomo. Votarli significa non votare per noi, per la nostra famiglia», ha spiegato.

La 47enne originaria del Missouri ha riconosciuto di essere spesso «in conflitto» e «arrabbiata», sentimenti che definisce «poco sani», ma difficili da gestire: «Quando leggo certe notizie, mi ritrovo subito a pensare a zii o cugini che hanno contribuito a metterlo al potere. Ed è davvero difficile».

Questione di valori

Ha anche raccontato di aver scritto numerose email ai parenti alla vigilia delle elezioni, implorandoli di non votare per Trump. «Il 90% di loro non mi ha nemmeno risposto, mentre da alcuni ho ricevuto reazioni folli», ha detto, aggiungendo che questo ha creato «una frattura» all’interno della famiglia.

La produttrice ha infine sottolineato che per lei non si tratta più di una questione politica, di una semplice lotta fra repubblicani e democratici, ma di valori: «Sono cresciuta con ideali cristiani, come prendersi cura dei poveri e dei malati. Non vedo più questi principi nel partito repubblicano».

«Detesto che questo mi abbia portato ad allontanarmi da una parte della mia famiglia. una parte di me pensa: "Non lasciare che la politica si metta in mezzo". Ma la verità è che non eravamo più in sintonia».

La faida con Trump

Il conflitto familiare si inserisce in un contesto più ampio di scontro pubblico tra Jimmy Kimmel e Donald Trump. L’ex presidente attacca da anni i conduttori dei talk show serali che lo criticano, ma le tensioni sono esplose nei mesi scorsi, quando «Jimmy Kimmel Live!» è stato temporaneamente sospeso da ABC.

Trump aveva esultato per la decisione, scrivendo su Truth: «Ottime notizie per l’America: il programma di Jimmy Kimmel è cancellato. Finalmente ABC ha avuto il coraggio di fare ciò che doveva». Pochi giorni dopo, però, la rete ha confermato il ritorno del talk show, provocando una nuova reazione furiosa dell’ex presidente.

Jimmy Kimmel, 57 anni, e Molly McNearney si sono conosciuti proprio sul set del suo programma. I due si sono sposati nel 2013 e hanno due figli, Jane e Billy. Il conduttore ha anche due figli adulti, Katie e Kevin, nati dal suo primo matrimonio.