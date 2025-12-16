HondurasLa presidente uscente Castro denuncia un golpe in preparazione contro il governo
16.12.2025 - 16:28
La presidente uscente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha denunciato l'esistenza di «un golpe in preparazione» contro il suo governo da parte di Juan Orlando Hernández.
Castro sostiene che l'ex presidente conservatore Hernández – recentemente graziato da Donald Trump dopo una condanna a 45 anni negli Stati Uniti per narcotraffico – starebbe pianificando il rientro nel Paese per «proclamare il vincitore» delle elezioni generali del 30 novembre, i cui risultati definitivi non sono ancora noti.
«Sulla base di informazioni di intelligence verificate, Juan Orlando Hernández pianifica il suo ingresso nel Paese per proclamare il vincitore delle elezioni, mentre è in corso un'aggressione volta a spezzare l'ordine costituzionale e democratico attraverso un colpo di Stato», ha scritto su X, chiedendo «sostegno consapevole e pacifico del popolo honduregno.
La presidente ha infatti convocato movimenti sociali, militanti del partito di governo Libertad y Refundación (Libre) a radunarsi per «difendere il mandato popolare, respingere qualsiasi tentativo golpista».
Intanto nel Paese il clima è segnato da incertezza e tensione. Lo scrutinio speciale di 2.792 verbali in cui sono emerse «incongruenze», alimentando timori di irregolarità e denunce di brogli, non è ancora iniziato.
Con il 99,40% delle schede scrutinate, il candidato di destra appoggiato da Donald Trump, Nasry «Tito» Asfura, è in testa con 1.298.835 voti (40,52%), seguito dal centrista Salvador Nasralla con 1.256.428 preferenze (39,48%), che denuncia brogli e rivendica la vittoria. La candidata di Libre, Rixi Moncada, è terza con 618.448 voti (19,29%).