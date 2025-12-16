  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Honduras La presidente uscente Castro denuncia un golpe in preparazione contro il governo

SDA

16.12.2025 - 16:28

Juan Orlando Hernandez ha recentemente ricevuto la grazia da parte di Donald Trump, in seguito a una condanna a 45 anni per narcotraffico (foto d'archivio).
Juan Orlando Hernandez ha recentemente ricevuto la grazia da parte di Donald Trump, in seguito a una condanna a 45 anni per narcotraffico (foto d'archivio).
Keystone

La presidente uscente dell'Honduras, Xiomara Castro, ha denunciato l'esistenza di «un golpe in preparazione» contro il suo governo da parte di Juan Orlando Hernández.

Keystone-SDA

16.12.2025, 16:28

16.12.2025, 16:32

Castro sostiene che l'ex presidente conservatore Hernández – recentemente graziato da Donald Trump dopo una condanna a 45 anni negli Stati Uniti per narcotraffico – starebbe pianificando il rientro nel Paese per «proclamare il vincitore» delle elezioni generali del 30 novembre, i cui risultati definitivi non sono ancora noti.

«Sulla base di informazioni di intelligence verificate, Juan Orlando Hernández pianifica il suo ingresso nel Paese per proclamare il vincitore delle elezioni, mentre è in corso un'aggressione volta a spezzare l'ordine costituzionale e democratico attraverso un colpo di Stato», ha scritto su X, chiedendo «sostegno consapevole e pacifico del popolo honduregno.

La presidente ha infatti convocato movimenti sociali, militanti del partito di governo Libertad y Refundación (Libre) a radunarsi per «difendere il mandato popolare, respingere qualsiasi tentativo golpista».

Intanto nel Paese il clima è segnato da incertezza e tensione. Lo scrutinio speciale di 2.792 verbali in cui sono emerse «incongruenze», alimentando timori di irregolarità e denunce di brogli, non è ancora iniziato.

Con il 99,40% delle schede scrutinate, il candidato di destra appoggiato da Donald Trump, Nasry «Tito» Asfura, è in testa con 1.298.835 voti (40,52%), seguito dal centrista Salvador Nasralla con 1.256.428 preferenze (39,48%), che denuncia brogli e rivendica la vittoria. La candidata di Libre, Rixi Moncada, è terza con 618.448 voti (19,29%).

I più letti

Eredità milionaria ai cinque figli: ecco il patrimonio segreto della scrittrice Sophie Kinsella
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set
Magnus Midtbø sul Cervino senza esperienza, gli esperti: «Se lo imitano è un problema»
Troppa pressione su Ariana Grande? L'allarme della famiglia
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. La partita di Zelensky: «Mosca risponda dei suoi crimini»

Guerra in UcrainaLa partita di Zelensky: «Mosca risponda dei suoi crimini»

Cile - Argentina. Kast con Milei a Buenos Aires inaugura una «nuova fase delle relazioni»

Cile - ArgentinaKast con Milei a Buenos Aires inaugura una «nuova fase delle relazioni»

Dalle minacce alle azioni. Trump chiede 10 miliardi di danni alla BBC: «Mi hanno messo le parole in bocca»

Dalle minacce alle azioniTrump chiede 10 miliardi di danni alla BBC: «Mi hanno messo le parole in bocca»