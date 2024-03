Condanne sono piovute per l'assalto al parlamento di Hong Kong del 2019. Keystone

Dodici cittadini di Hong Kong sono stati condannati fino a massimo di sette anni di reclusione per l'assalto al Consiglio legislativo, il parlamentino locale, durante le proteste di massa pro-democrazia del 2019.

Si tratta, dopo la stretta di Pechino sull'ex colonia, della conclusione delle indagini e del procedimento penale avviato contro 14 persone totali coinvolte nell'operazione accusate di rivolta – reato che comporta la pena fino a 10 anni di carcere – e di altri reati come danneggiamento e ingresso illegale nella camera legislativa.

Dodici di loro sono stati condannati oggi a una pena compresa tra sei e mezzo e sette anni di carcere per il giudizio di colpevolezza emesso a loro carico.

Le pene detentive effettive saranno leggermente più brevi – da 54 a 82 mesi – grazie alle riduzioni per attenuanti e vari motivi, incluse le dichiarazioni di colpevolezza.

Due ex reporter accusati insieme ai 12 non sono stati condannati per disordini, ma multati fino a 190 dollari statunitensi per «essere entrati o aver soggiornato nella camera del Consiglio legislativo».

È stato l'atto più violento delle proteste

Il giudice Li Chi-ho della Corte distrettuale di Hong Kong ha sottolineato il significato simbolico dell'assalto alla LegCo e i suoi «effetti a lungo termine» sulla società.

«A parte il danno reale all'edificio, aveva un significato simbolico che era una sfida al governo di Hong Kong e persino un indebolimento della sua governance», ha osservato Li.

I manifestanti, ha aggiunto nel resoconto dei media locali, hanno commesso atti «offensivi e provocatori», come strappare copie del testo costituzionale di Hong Kong, vale a dire la Basic Law, ed esporre bandiere dell'era coloniale.

L'assalto alla sede del parlamento fu uno degli atti più violenti delle proteste di massa del 2019, quando la notte del primo luglio centinaia di manifestanti fecero irruzione nell'edificio, rompendo finestre e dipingendo graffiti in occasione del 22esimo anniversario del passaggio di Hong Kong dalla Gran Bretagna alla Cina.

SDA