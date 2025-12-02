Ora è il momento del lutto Keystone

Hong Kong avrà un'inchiesta indipendente guidata da un giudice per fare luce sull'incendio che la scorsa settimana ha devastato sette delle 8 torri residenziali di Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po, causando almeno 151 morti.

Keystone-SDA SDA

Lo ha annunciato il governatore John Lee, nell'incontro settimanale con i media.

La mossa punta «a scoprire la verità e a consentire un cambiamento. Mentre le indagini penali sono in corso, istituirò una commissione indipendente presieduta da un giudice per esaminare le ragioni dell'incendio e della sua rapida diffusione», ha detto Lee, sotto pressione per la rabbia crescente nella città sull'accaduto.

Lee si è impegnato a chiarire le cause e le responsabilità dell'incendio più letale della città in quasi ottant'anni, promettendo di reprimere le forze che «sabotano» l'unità sociale. «Dobbiamo rivelare la verità, rendere giustizia a tutti e assicurarci che i defunti possano riposare in pace – ha aggiunto nel briefing trasmesso in streaming, indossando una cravatta scura in segno di lutto -. Dovremmo ora trasformare la nostra rabbia e il nostro dolore nel potere della riforma».

Un giudice guiderà la commissione e i suoi risultati saranno resi pubblici, ha proseguito Lee, confermando che le elezioni legislative del 7 dicembre si terranno senza problemi in base all'importanza di avere nuovi deputati del parlamentino locale (LegCo), che saranno i partner di cui ha «più bisogno». Tenere le elezioni significa «rispettare l'ordine costituzionale e lo stato di diritto», nonché «salvaguardare la stabilità sociale dato che costituisce un forte supporto del lavoro post-incendio».

Una commissione indipendente annunciata, tuttavia, potrebbe avere molto meno peso e responsabilità di una commissione d'inchiesta, il cui lavoro è invece giuridicamente vincolante. Lee ha portato un messaggio di «radicali riforme» nel suo primo briefing settimanale dall'incendio che ha registrato anche 79 feriti e oltre 30 dispersi, e ha alimentato un livello di rabbia pubblica mai visto dalle proteste di massa del 2019, con migliaia di petizioni online che chiedevano un'indagine indipendente sul disastro.

Lee ha evitato di commentare le notizie secondo cui tre persone sarebbero state arrestate per sedizione. «Tutti a Hong Kong si uniscono per aiutare coloro che hanno sofferto a continuare a vivere e ad affrontare il futuro», ha rincarato, assicurando «tutto il possibile per garantire giustizia a chiunque osi sabotare questo impegno sociale». Alla domanda se avrebbe dovuto dimettersi a causa del numero di vittime, l'ex capo della polizia ha replicato che «i criminali che autori di reati devono essere assicurati alla giustizia». Finora, la responsabilità del disastro è ricaduta sui dirigenti delle aziende impegnate nella ristrutturazione di Wang Fuk Court, tra l'utilizzo di reti scadenti e l'elusione dei test governativi sulla sicurezza