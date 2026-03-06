GiustiziaJimmy Lai, l'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, non farà ricorso contro la condanna
6.3.2026 - 07:16
L'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, , non ricorrerà in appello contro la condanna per violazione della sicurezza nazionale che lo ha visto ricevere 20 anni di carcere il mese scorso.
Lo ha dichiarato oggi il suo team legale, senza fornire alcuna motivazione.
Il 78enne fondatore del quotidiano Apple Daily, ora chiuso, è stato giudicato colpevole a febbraio con l'accusa di collusione con potenze straniere e pubblicazione sediziosa e ha ricevuto la pena più severa finora inflitta in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino.