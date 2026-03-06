  1. Clienti privati
Giustizia Jimmy Lai, l'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, non farà ricorso contro la condanna

SDA

6.3.2026 - 07:16

L'ex magnate Jimmy Lai non farà ricorso
Keystone

L'ex magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong, , non ricorrerà in appello contro la condanna per violazione della sicurezza nazionale che lo ha visto ricevere 20 anni di carcere il mese scorso.

Keystone-SDA

06.03.2026, 07:16

06.03.2026, 07:34

Lo ha dichiarato oggi il suo team legale, senza fornire alcuna motivazione.

Il 78enne fondatore del quotidiano Apple Daily, ora chiuso, è stato giudicato colpevole a febbraio con l'accusa di collusione con potenze straniere e pubblicazione sediziosa e ha ricevuto la pena più severa finora inflitta in base alla legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino.

Pro-democrazia. Pena esemplare per il magnate Jimmy Lai: Hong Kong lo condanna a 20 anni di carcere

