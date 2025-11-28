  1. Clienti privati
Torri in fiamme Otto arresti per l'incendio di Hong Kong

SDA

28.11.2025 - 14:09

Si attiva anche la giustizia nel drammatico incendio di Hong Kong.

Keystone

Una commissione di Hong Kong ha annunciato venerdì l'arresto di otto persone per presunta corruzione in relazione al restauro del complesso residenziale che ha preso fuoco uccidendo almeno 128 persone.

Keystone-SDA

28.11.2025, 14:09

28.11.2025, 14:20

La Commissione anticorruzione ha dichiarato in un comunicato di aver arrestato sette uomini e una donna, di età compresa tra i 40 e i 63 anni, tra cui due dirigenti dell'ufficio di progettazione incaricato della ristrutturazione, due supervisori dei lavori, tre subappaltatori di ponteggi e un intermediario.

Torri in fiamme. Il rogo che ha divorato Hong Kong: morti, dispersi e allarmi che non hanno avvisato nessuno, ecco la ricostruzione



