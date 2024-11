Jimmy Lai KEYSTONE

Il magnate dei media pro-democrazia Jimmy Lai è salito sul banco dei testimoni nell'aula del tribunale di West Kowloon, a Hong Kong.

SDA

Per la prima volta, dopo quattro anni trascorsi nel carcere di massima sicurezza, il tycoon è ritornato a parlare in pubblico nel processo dove è imputato per «cospirazione, collusione con potenze straniere e pubblicazione di materiale sedizioso» in base alla legge sulla sicurezza nazionale di giugno del 2020 imposta da Pechino all'ex colonia britannica.

Lai, che rischia la pena massima dell'ergastolo, ha detto di essere entrato nel mondo dell'informazione per «partecipare alla liberazione della libertà. Più sei informato, più sei libero».

Rispondendo alle domande del suo avvocato, ha detto che il suo quotidiano Apple Daily, costretto alla chiusura nel 2021, ha difeso i «valori fondamentali» del popolo di Hong Kong, tra cui «lo stato di diritto, la libertà di parola e il perseguimento della democrazia».

«Sempre stato contrario alla violenza in qualsiasi forma»

Alla domanda se la testata si sia mai opposta alla violenza durante le proteste antigovernative di massa di Hong Kong nel 2019, Lai non ha avuto esitazioni: «Sono sempre stato contrario alla violenza in qualsiasi forma».

Ha negato il sostegno all'indipendenza di Hong Kong e di Taiwan, la cui difesa «era una cospirazione per farci cadere in una trappola. L'idea era troppo folle, quindi non l'abbiamo mai menzionata sul nostro giornale».

Lai, fuggito a Hong Kong dalla Cina comunista da bambino, si è dichiarato non colpevole rispetto agli addebiti. I pubblici ministeri l'hanno accusato di aver sollecitato «Paesi stranieri ad intraprendere azioni punitive» contro Pechino, citando i suoi incontri con funzionari tra cui l'ex vicepresidente americano Mike Pence e l'ex segretario di Stato Mike Pompeo.

Ha replicato di aver solo «esposto la situazione: non ho chiesto agli Stati Uniti di fare qualcosa, ho voluto dire qualcosa su quello che succedeva da noi», in base alla comune condivisione di valori. La pubblica accusa allora ha citato l'elenco di 161 articoli ed editoriali del quotidiano, «prove della sua tendenza sediziosa».

Il tycoon decise di restare per combattere a difesa della città

Il tycoon, in possesso di un passaporto britannico, poteva lasciare la città nel 2020 quando erano chiari gli scenari punitivi del governo nei suoi confronti e del movimento pro-democrazia: decise invece di restare per combattere senza speranze a difesa della città che lo aveva accolto.

Il processo a suo carico è visto come un barometro del crollo delle libertà nel territorio cinese ad amministrazione speciale.

Martedì la scure dell'Alta Corte ha colpito 45 politici, accademici, giornalisti e attivisti pro-democrazia dell'ex colonia con pene detentive fino a 10 anni nel più grande processo sulla sicurezza nazionale tenuto finora a Hong Kong, colpevoli di «cospirazione al fine della sovversione» a causa «delle primarie non ufficiali» del 2020, ultima grande prova di resistenza alla stretta illiberale della Cina.

Da Pechino, il ministero degli Esteri ha accusato Lai di essere «un agente e un lacchè delle forze anti-cinesi», nonché «il principale cospiratore e partecipante della rivolta anti-cinese a Hong Kong», ha tuonato il portavoce Lin Jian. Insomma, una condanna anticipata contro il più grande bersaglio della stretta sul dissenso della Repubblica popolare nell'ex colonia britannica.

SDA