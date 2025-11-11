  1. Clienti privati
Medio Oriente Gli Houthi annunciano lo stop agli attacchi contro Israele e Mar Rosso

SDA

11.11.2025 - 09:21

La situazione nella Striscia di Gaza continua a essere monitorata. (Foto d'archivio)
La situazione nella Striscia di Gaza continua a essere monitorata. (Foto d'archivio)
Keystone

Il movimento Houthi dello Yemen ha comunicato in una lettera indirizzata a Hamas di aver interrotto le proprie operazioni contro Israele e contro le imbarcazioni nel Mar Rosso, in seguito alla tregua nella Striscia di Gaza. Lo riporta l'Ap sul proprio sito.

Keystone-SDA

11.11.2025, 09:21

11.11.2025, 09:31

Nel messaggio inviato alle Brigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato di Hamas, gli Houthi scrivono di seguire «da vicino gli sviluppi» e avvertono che, se «il nemico rinnoverà la sua aggressione contro Gaza», riprenderanno le azioni militari «in profondità all'interno dell'entità sionista» e reintrodurranno il divieto di navigazione israeliana nel Mar Rosso e nel Mare Arabico.

