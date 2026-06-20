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Medio Oriente I colloqui fra USA e Iran in Svizzera potrebbero cominciare entro 2 giorni, secondo fonti pakistane

SDA

20.6.2026 - 10:40

Una foto del 7 giugno scorso con il ministro degli esteri iraniano (destra) Abbas Araghchi e il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi.
Una foto del 7 giugno scorso con il ministro degli esteri iraniano (destra) Abbas Araghchi e il ministro dell'interno pakistano Mohsin Naqvi.
Keystone

Dovrebbero iniziare in Svizzera «tra un giorno o due» i colloqui a livello tecnico tra Stati Uniti e Iran. Lo hanno riferito fonti del governo pakistano all'agenzia di stampa turca Anadolu.

Keystone-SDA

20.06.2026, 10:40

20.06.2026, 10:54

«Il Pakistan, insieme ad altri mediatori, è in contatto con entrambe le parti, che dovrebbero incontrarsi in Svizzera tra un giorno o due per avviare la fase successiva del Memorandum d'intesa di Islamabad», ha dichiarato una fonte vicina al processo di mediazione.

Intanto oggi, sabato, è atteso a Teheran il ministro dell'Interno pakistano Mohsin Naqvi, che ha in programma incontri con alti funzionari iraniani come riporta l'agenzia di stampa Irna.

L'Iran aveva rinviato i colloqui a livello tecnico con gli Stati Uniti in segno di protesta per le «continue» violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele in Libano.

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