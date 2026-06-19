Un incontro tra le delegazioni di USA e Iran era inizialmente previsto sul Bürgenstock. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

«I colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera sono stati rinviati a causa della serie di attacchi aerei letali sferrati da Israele nel Libano meridionale, secondo quanto riferito da tre fonti informate sulla questione».

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Lo riporta il quotidiano economico finanziario britannico Financial Times.

L'Iran non ha inviato una delegazione sul Bürgenstock per i colloqui sul nucleare a causa degli attacchi, hanno affermato le fonti.

«Gli iraniani hanno chiesto garanzie che le ostilità in Libano cessino, come previsto dall'accordo firmato, e i mediatori stanno attualmente lavorando per risolvere la questione», ha dichiarato un diplomatico a conoscenza della questione.

Gli attacchi israeliani a Beirut hanno ripetutamente minacciato di far deragliare i negoziati tra Stati Uniti e Iran, con il presidente americano Donald Trump che ha espresso apertamente la propria frustrazione per l'insistenza di Israele nel proseguire la propria offensiva, nota il quotidiano.

«Niente Libano, niente accordo»

L'Iran ha mantenuto ferma la propria posizione di «niente Libano, niente accordo», ha affermato una seconda fonte a conoscenza dei negoziati, aggiungendo che Teheran ritiene di poter avere il sopravvento e di poter ottenere concessioni da Washington riguardo alla guerra di Israele contro il Libano.

Secondo il primo diplomatico, il messaggio degli iraniani era: «Noi abbiamo frenato Hezbollah, gli Stati Uniti non riescono a frenare Israele. Finché non lo faranno, non ci presenteremo».

Due delle fonti hanno riferito che i colloqui erano stati provvisoriamente riprogrammati per lunedì, ma che ciò dipendeva dalla situazione in Libano. Una terza fonte ha affermato che resta ancora da confermare la durata del rinvio.

«Eliminati decine terroristi», comunica l'Idf

«In risposta alle violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah, nel corso della notte l'Idf ha attaccato oltre 80 obiettivi nell'area di Nabatieh e altre zone nel sud del Libano. Decine di terroristi di Hezbollah sono stati eliminati. Inoltre, l'Idf ha eliminato due terroristi che stavano scappando su una motocicletta da una zona da cui avevano lanciato razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano».

Lo comunica il portavoce dell'Idf in una nota, aggiungendo che, in un raid venerdì nella zona della Bekaa, l'esercito ha preso di mira «due quartieri generali di Hezbollah da cui stavano operando terroristi dell'organizzazione»'.