Asia I conservatori del premier verso la vittoria in Thailandia

SDA

8.2.2026 - 16:32

Il premier Anutin Charnvirakul al momento del voto.
Il premier Anutin Charnvirakul al momento del voto.
Keystone

Il partito conservatore che ha espresso il primo ministro in carica si avvia a vincere le elezioni in Thailandia. Lo riporta la televisione nazionale.

Keystone-SDA

08.02.2026, 16:32

08.02.2026, 16:41

Secondo le proiezioni di Channel 3, il partito Bhumjaithai di Anutin Charnvirakul avrebbe ottenuto 198 seggi su 500 in parlamento, mentre il Partito Popolare progressista ne avrebbe ottenuti 97, nonostante fosse in testa nei sondaggi pre-voto. Il Pheu Thai di Thaksin Shinwatra era terzo con 86.

«Riconosciamo di non essere arrivati primi», ha detto il leader del People's Party, Natthaphong Ruengpanyawut, ai giornalisti. «Rispettiamo il nostro principio che il partito che arriva primo ha il diritto di formare il governo».

