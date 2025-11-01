  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente I corpi consegnati da Hamas non sarebbero di ostaggi israeliani

SDA

1.11.2025 - 08:31

Immagine illustrativa.
Immagine illustrativa.
KEYSTONE/AP Photo/Jehad Alshrafi

I resti, definiti «parziali», di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani: lo scrive il «Times of Israel», citando le autorità preposte all'identificazione dei cadaveri.

Keystone-SDA

01.11.2025, 08:31

01.11.2025, 09:09

A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul DNA condotti da Abu Kabir presso l'Istituto di medicina legale, scrive a sua volta il «Jerusalem Post».

il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) ha consegnato i resti alle truppe dell'IDF la scorsa notte, scrive il giornale, aggiungendo che Hamas non ha specificato quali resti si trattasse.

«Il Comitato Internazionale della Croce Rossa, in qualità di intermediario neutrale, ha assistito questa sera, su richiesta e con l'approvazione di entrambe le parti, la restituzione dei resti di tre corpi alle autorità israeliane. Il processo di identificazione è di competenza delle autorità competenti in Israele e sarà da loro effettuato», si legge nella dichiarazione del CICR.

Giovedì sera Hamas, sempre tramite il CICR, aveva riconsegnato i cadaveri degli ostaggi uccisi Amiram Cooper e Sahar Baruch.

I più letti

Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Andrea perde il titolo reale: ecco cosa significa per lui
Ecco perché il passaggio di Spalletti alla Juventus è così controverso
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti

Altre notizie

USA. La Casa Bianca limita l'accesso dei giornalisti nella West Wing

USALa Casa Bianca limita l'accesso dei giornalisti nella West Wing

Germania. Nella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

GermaniaNella Cdu corrente per bloccare collaborazione con Afd

USA. Trump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»

USATrump cambia linea sui test atomici: «Solo se li faranno anche gli altri»