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900 manifestanti I dipendenti pubblici sfilano contro le misure di risparmio a Ginevra

SDA

2.6.2026 - 21:04

Da «Ufficio medico-pedagogico» a «Ufficio dello sprezzo professionale».
Da «Ufficio medico-pedagogico» a «Ufficio dello sprezzo professionale».
Keystone

Circa 900 manifestanti chiamati a raccolta dal Cartello intersindacale del personale statale e del settore sovvenzionato del Canton Ginevra hanno sfilato stasera per protestare contro i tagli di bilancio. Lo sciopero durerà fino a giovedì.

Keystone-SDA

02.06.2026, 21:04

02.06.2026, 21:09

I presenti hanno gridato slogan come «Soldi, soldi per i servizi pubblici», «Sciopero, sciopero, questa è la soluzione» o «no all'austerità». U

n cartello recitava invece «andate a cercare i risparmi altrove. Non punite i lavoratori».

Tra gli istituti rappresentati c'erano l'Ospizio generale, così come l'Office médico-pédagogique (Ufficio medico pedagogico), autosoprannominatosi  «Office du mépris professionnel» («Ufficio dello sprezzo professionale»).

È dallo scorso novembre che i dipendenti pubblici si sono mobilitati contro le misure di risparmio, previste nel budget 2026 che deve ancora venire discusso in Gran Consiglio. Particolarmente osteggiati sono il blocco degli scatti salariali per quest'anno e i prossimi tre e il congelamento dell'indicizzazione. Il Cartello intersindacale stima perdite salariali fino al 5,1%.

Mercoledì è previsto un nuovo raduno, mentre giovedì si terrà una nuova manifestazione.

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