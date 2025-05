Saranno 29 i capi di Stato e di governo stranieri alla parata per l'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. KEYSTONE

Le forze ucraine hanno attaccato la regione di Mosca con una pioggia di droni tre giorni prima della grande parata sulla Piazza Rossa per il giorno della Vittoria, alla quale saranno presenti decine di leader stranieri. Tra questi, il presidente cinese Xi Jinping, mentre soldati di Pechino sfileranno con quelli russi.

Keystone-SDA SDA

Gli attacchi, in cui non si segnalano vittime né danni gravi, hanno fatto seguito a un avvertimento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che, respingendo la proposta di un cessate il fuoco dall'8 al 10 maggio avanzata da Vladimir Putin, aveva detto di non potere «garantire la sicurezza» dei capi di Stato e di governo che il 9 parteciperanno alle celebrazioni nel cuore di Mosca.

Degli oltre cento droni lanciati sul territorio russo durante la notte, 19 sono stati intercettati sulla regione di Mosca, secondo quanto reso noto dal ministero della Difesa.

Tutti e quattro gli aeroporti della capitale sono stati chiusi per diverse ore, oltre agli scali di Kaluga, Saratov e Volgograd (la ex Stalingrado), anch'esse prese di mira.

Alcuni rottami dei velivoli abbattuti sono precipitati su una delle principali autostrade che portano alla città senza provocare vittime, ha detto il sindaco, Serghei Sobyanin.

A metà pomeriggio la contraerea è tornata in attività per abbattere almeno altri due velivoli senza pilota che facevano rotta verso Mosca e le autorità hanno disposto nuovamente la chiusura di due aeroporti della capitale, Vnukovo e Domodedovo. In Ucraina, invece, tre persone sono rimaste uccise e sette ferite in un raid missilistico russo a Sumy, secondo quanto reso noto dalle autorità locali.

Mosca applicherà lo stesso il cessate il fuoco

Il Cremlino ha assicurato che intende comunque applicare il cessate il fuoco di tre giorni ordinato da Putin, ma in caso di attacchi ucraini le forze russe daranno «immediatamente una risposta adeguata».

Zelensky ha definito la proposta di tregua un «tentativo di manipolazione» e finora da Kiev non è arrivata «nemmeno una dichiarazione» che mostri la disponibilità ad aderire all'iniziativa, ha sottolineato il portavoce di Putin, Dmitry Peskov.

Un segnale positivo è invece arrivato da un nuovo scambio di prigionieri, 205 per parte, avvenuto nelle ultime ore grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti.

«Possibile» la presenza del leader nordcoreano

Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha annunciato che saranno 29 i capi di Stato e di governo stranieri alla parata per l'80esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Sulla Piazza Rossa sfileranno anche truppe cinesi e di altri 12 Paesi, tra i quali l'Egitto.

Fonti diplomatiche sentite dall'Ansa a Pechino ritengono «possibile» anche la presenza del leader nordcoreano Kim Jong-un, le cui truppe hanno aiutato quelle russe nella controffensiva per respingere oltre confine le forze d'invasione ucraine nella regione di Kursk.

Resta da vedere, secondo le stesse fonti, se Xi Jinping accetterà di apparire vicino a Kim proprio mentre è impegnato a «riallacciare i legami con Bruxelles e nel mezzo delle forti tensioni commerciali sino-americane».

Putin continua gli incontri bilaterali

Il giorno prima della parata, l'8 maggio, Xi incontrerà Putin per un colloquio in cui si discuterà anche «della questione ucraina e delle relazioni russo-americane», ha sottolineato Ushakov, tornando sui quattro faccia a faccia avuti dall'inviato Usa Steve Witkoff con Putin al Cremlino, l'ultimo dei quali il 25 aprile.

Durante questi colloqui, ha precisato il consigliere, si è discusso anche delle richieste territoriali della Russia, che vorrebbe, oltre alla Crimea, il controllo delle quattro regioni ucraine ora parzialmente occupate: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson.

Venerdì Putin ha invece in programma incontri bilaterali con il presidente serbo Aleksandar Vucic e con il primo ministro slovacco Robert Fico, l'unico leader di un Paese Ue presente alle celebrazioni, che offrono al presidente russo l'opportunità per affermare che la Russia, dopo oltre tre anni di conflitto, non è affatto isolata.

In questo quadro rientrano anche i colloqui telefonici avuti oggi da Putin con il presidente iraniano Massud Pezeshkian e, per la prima volta dal 2023, con il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

Iniziative che hanno il sapore di un tentativo di mediazione, mentre torna ad aleggiare lo spettro di una guerra tra Israele e l'Iran dopo l'attacco missilistico degli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, sull'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.