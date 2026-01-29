Un'immagine pubblicata dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica a seguito di un'esercitazione nel sud dell'Iran, durante il mese di gennaio del 2025. KEYSTONE

Difendere e proteggere l'ideologia e l'integrità Repubblica islamica è da sempre la missione del Sepah-e Pasdaran, nome in persiano del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica. La formazione del gruppo risale al 1979, anno di fondazione della Repubblica islamica, voluta dallo stesso ayatollah Ruhollah Khomeini e, dopo avere ricoperto un ruolo importante nel conflitto tra Iran e Iraq degli anni '80, i pasdaran rappresentano ancora oggi il nucleo del sistema khomeinista.

Sono noti per il loro ruolo a livello militare, nella repressione del dissenso e nello sviluppo del programma missilistico e nucleare di Teheran, non rispondono ai governi eletti ma direttamente alla Guida suprema, Ali Khamenei.

Il corpo delle Guardie della rivoluzione è formato da centinaia di miglia di membri ed è organizzato in sei dipartimenti, tra cui quello delle milizie paramilitari volontarie Basij, che assistono le forze dell'ordine per vigilare sull'osservazione delle norme islamiche sull'abbigliamento, come il controverso obbligo di indossare il velo in pubblico per le donne, e sono regolarmente coinvolte nella brutale repressione delle proteste antigovernative.

Quasi 200mila membri

Gli altri dipartimenti dei pasdaran sono le forze di terra, le forze navali, le forze aerospaziali, l'organizzazione di intelligence e le forze Quds, che si occupano delle missioni all'estero. Questo dipartimento lavora a stretto contatto con il cosiddetto «asse della resistenza», formato dalle milizie sciite filo iraniane in Libano, Siria, Iraq e Yemen e per anni è stato guidato da Qasem Soleimani, ucciso in un attacco degli Stati Uniti a Baghdad nel 2020 e diventato poi una figura mitica della Repubblica islamica.

I vari dipartimenti militari dei pasdaran rappresentano un esercito parallelo a quello regolare e i suoi membri superano per numero quelli delle forze armate. Esclusi i Basij, si stima che i pasdaran siano formati da 190mila membri, a cui si aggiungono 150mila soldati di terra, circa 100mila militari della marina e 15mila militari dell'aeronautica.

I principali leader dei guardiani della rivoluzione, però, sono stati uccisi da Israele durante la «guerra dei 12 giorni» del giugno 2025.

Forza politica ed economica

Oltre ad essere una forza militare, i pasdaran mantengono una forte influenza anche sull'ambiente politico, su varie università e centri di ricerca.

Il potere economico dei pasdaran è invece rappresentato dal Khatam al-Anbiya, compagnia affiliata alle guardie rivoluzionarie che controlla centinaia di aziende attive nella costruzione di infrastrutture, i cui proventi servono per finanziare lo sviluppo del programma nucleare e sostenere le milizie sciite nella regione, secondo i rapporti degli Usa.