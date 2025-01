Donald Trump ha prestato giuramento quale 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Si tratta del secondo mandato per il tycoon. KEYSTONE

Dopo il giuramento di Donald Trump quale 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, sono arrivati i messaggi di auguri dei leader mondiali.

bfi

Il premier dello Stato ebraico Benyamin Netanyahu, in un videomessaggio di congratulazioni a Donald Trump nel giorno del suo insediamento come presidente degli Stati Uniti, ha ricordato le azioni del magnate in favore di Israele durante il suo primo mandato, tra cui il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il ritiro degli Usa «dal pericoloso accordo nucleare con l'Iran».

«Credo che lavorando di nuovo insieme porteremo l'alleanza tra Stati Uniti e Israele a livelli ancora più alti».

«Sono fiducioso che completeremo la sconfitta dell'asse terroristico dell'Iran e inaugureremo una nuova era di pace e prosperità per la nostra regione», ha aggiunto Netanyahu ringraziando Trump anche per l'aiuto nel liberare gli ostaggi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sulla rete social X, si è così congratulato con Donald Trump nel giorno del suo insediamento come presidente degli Stati Uniti. «Oggi è un giorno di cambiamento e anche un giorno di speranza per la risoluzione di molti problemi, tra cui le sfide globali».

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha scritto sulle reti social: «Auguri presidente (Donald) Trump per il suo mandato di 47esimo presidente degli Stati Uniti. L'Ue è ansiosa di lavorare a stretto contatto con lei per affrontare le sfide globali. Insieme, le nostre società possono raggiungere una maggiore prosperità e rafforzare la loro sicurezza comune. Questa è la forza duratura del partenariato transatlantico».

Anche Georgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, ha espresso i suoi auguri al neo presidente tramite X: «Auguri di buon lavoro al Presidente @realDonaldTrump per l’inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d’America. Sono certa che l’amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e USA, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli».

«L’Italia sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità», ha concluso.

Il primo ministro australiano Antony Albanese, nel suo messaggio su X, ha promesso di lavorare con Trump sulle «opportunità e le sfide future». «Congratulazioni @realDonaldTrump per il suo insediamento come 47° Presidente degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un grande amico dell'Australia. La nostra alleanza non è mai stata così forte».

Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, in un messaggio sui social, ha esteso le «più calorose» congratulazioni a Trump per il suo insediamento come presidente, dicendo che non vede l'ora di «collaborare con lei per rafforzare il duraturo partenariato Giappone-Stati Uniti e perseguire congiuntamente il nostro obiettivo comune di un Indo-Pacifico libero e aperto».