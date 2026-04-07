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Medio Oriente I media iraniani riportano esplosioni dopo attacchi sull'isola di Kharg

SDA

7.4.2026 - 14:56

Una foto satellitare dell'isola iraniana di Kharg
Una foto satellitare dell'isola iraniana di Kharg
Keystone

I media iraniani riportano esplosioni a seguito di attacchi sull'isola di Kharg nel Golfo Persico. Lo scrive l'agenzia turca Anadolu.

Keystone-SDA

07.04.2026, 14:56

07.04.2026, 14:59

L'agenzia di stampa Mehr ha riferito che aerei da guerra statunitensi e israeliani hanno effettuato diversi raid aerei sull'isola, causando molteplici esplosioni, riporta Anadolu.

L'attacco americano sull'isola di Kharg aveva come obiettivi bunker, stazioni radar e un deposito di munizioni, riporta Fox citando alcune fonti. Altri asset militari sull'isola di Kharg sono stati colpiti, mentre i moli di attracco, più strettamente legati alle attività petrolifere, non sono stati presi di mira intenzionalmente: sarebbero stati però distrutti nel caso in cui gli iraniani avessero aperto il fuoco, secondo quanto riferito a Fox News da un alto funzionario statunitense.

La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che tutti gli obiettivi militari sull'isola di Kharg «sono stati completamente distrutti».

Trump ha anche espresso interesse a «controllare» il petrolio iraniano, suggerendo che la conquista dell'isola di Kharg, il principale terminale petrolifero iraniano per l'esportazione, fosse tra le opzioni prese in considerazione.

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