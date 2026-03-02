  1. Clienti privati
Aspre critiche a Trump I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

dpa

2.3.2026 - 14:53

I media russi hanno un'opinione chiara sull'escalation in Medio Oriente.
Keystone / Screenshot / Bildmontage blue News

I quotidiani russi dipingono un quadro desolante dell'escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran. Parlano di un «atto mirato di aggressione militare» e di un possibile presagio di una Terza guerra mondiale.

DPA, Sven Ziegler

02.03.2026, 14:53

02.03.2026, 15:18

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I media russi parlano di un attacco «insidioso» da parte di USA e Israele all'Iran e mettono in dubbio la legittimità dell'Occidente.
  • Gli esperti avvertono dell'«inizio della fine» dell'ordine mondiale esistente e vedono minato il diritto internazionale.
  • Mosca ritiene Washington e Tel Aviv «pienamente responsabili» delle conseguenze dell'escalation in Medio Oriente.
I principali media russi interpretano l'escalation in Medio Oriente come una svolta storica.

Il quotidiano filo governativo «Rossiyskaya Gazeta» descrive gli attacchi di Israele e degli Stati Uniti all'Iran, alleato della Russia, come «insidiosi» e aggiunge che le speranze di Washington e Tel Aviv di un rapido cambio di regime non si sono realizzate.

A suo dire il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di avere già in mente «buoni candidati» per la leadership dell'Iran e che ora sarà «più facile negoziare», ma in realtà non ci sono segnali di un cambio di potere.

Dal canto suo, il quotidiano «Moskovsky Komsomolets» (MK) la mette in termini molto più duri. Parla di un «attacco non provocato» che non rispetta il diritto internazionale e scredita ulteriormente le Nazioni Unite.

«Ancora una volta gli Stati Uniti hanno dimostrato di non avere alcun rispetto per il diritto internazionale», si legge.

In un'intervista, il filosofo Oleg Shevchenko parla di una svolta. L'attuale guerra «non è la fine dell'ordine mondiale post-Yalta», ma «indubbiamente la conclusione della fase iniziale del suo smantellamento in vista di una grande e reale guerra mondiale».

Shevchenko diventa particolarmente drastico quando paragona la situazione a un funerale. «Il coperchio della bara è chiuso, tutti i chiodi sono stati piantati, ma il cadavere non è ancora stato calato nella tomba», dice dell'ordine mondiale esistente. Questo perché, spiega, i becchini stanno ancora decidendo «con quale musica sarà sepolto l'ordine defunto».

Critiche a Trump

Secondo «Rossiyskaya Gazeta», il Ministero degli Esteri russo ha definito l'operazione statunitense e israeliana un «atto deliberato e non provocato di aggressione militare e un tradimento della diplomazia». Mosca ritiene Washington e Tel Aviv «pienamente responsabili» delle conseguenze della crisi mediorientale.

Anche il quotidiano «Izvestia» descrive il conflitto come molto più di una «azione isolata». Nel giro di due giorni, un'annunciata «autodifesa preventiva» si è trasformata in un conflitto regionale globale.

Gli esperti dubitano che gli attacchi aerei possano portare a un cambio di regime. «È impossibile rovesciare un governo con i bombardamenti. Non funziona così», afferma l'esperto di Medio Oriente Alexander Kargin.

Il politologo statunitense Peter Kuznick ha affermato che la «minaccia nucleare» era solo un pretesto. Si tratta di un caso di «guerra elettorale voluta». La Casa Bianca sembra essere dominata dal principio di «bombardare invece di parlare».

ONU bloccate, mondo diviso

I media russi sottolineano anche il blocco del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Sebbene il segretario generale António Guterres abbia chiesto un'immediata de-escalation, non è stato raggiunto un consenso. Mentre gli Stati Uniti parlano di «misure preventive», Teheran descrive gli attacchi come illegali.

Allo stesso tempo, i commentatori russi mettono in guardia dalle massicce conseguenze economiche, soprattutto in relazione a un possibile blocco dello Stretto di Hormuz. Secondo «Izvestia», ciò scatenerebbe uno shock energetico globale.

Il «Moskovsky Komsomolets» dipinge infine due possibili scenari. O le grandi potenze riescono ad accordarsi su regole vincolanti, il che è considerato meno probabile, oppure ci sarà un'ulteriore escalation con conseguenze drammatiche e «molto sanguinose» e infine una terza guerra mondiale.

La speranza, dicono, è che questo scenario rimanga un blockbuster distopico «e non il vero futuro prossimo del mondo».

