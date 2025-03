Papa Francesco (foto d'archivio) Keystone

I medici che hanno in cura il Papa hanno deciso di sciogliere la prognosi. Lo riferisce il bollettino.

Keystone-SDA SDA

«Tuttavia, in considerazione della complessità del quadro clinico e dell'importante quadro infettivo presentato al ricovero, sarà necessario continuare, per ulteriori giorni, la terapia medica farmacologica in ambiente ospedaliero», riferisce il bollettino.

Le condizioni cliniche del Papa – viene aggiunto – continuano ad essere stabili. I miglioramenti registrati nei giorni precedenti si sono ulteriormente consolidati, come confermato sia dagli esami del sangue che dall'obiettività clinica e dalla buona risposta alla terapia farmacologica.

Questa mattina il Santo Padre ha potuto seguire gli Esercizi spirituali in collegamento con l'Aula Paolo VI, ha poi ricevuto l'Eucarestia e si è recato nella Cappellina dell'appartamento privato per un momento di preghiera. Nel pomeriggio si è nuovamente unito agli Esercizi spirituali della Curia, seguendo in collegamento video. Durante la giornata ha alternato la preghiera al riposo.

Il fatto che i medici abbiano sciolto la prognosi per il Papa significa che non è imminente pericolo di vita a causa dell'infezione per la quale è stato ricoverato.

Ma il quadro resta complesso e permangono altri pericoli, anche a causa dell'età, e per questo deve restare in ospedale, per cure in un ambiente protetto. È quanto spiegano fonti vaticane parlando di segni positivi ma con prudenza.