AfricaI militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau
26.11.2025 - 17:50
I militari della Guinea-Bissau hanno annunciato di aver «preso il totale controllo del Paese». Inoltre il processo elettorale è stato sospeso e «tutti i confini sono chiusi». In precedenza erano stati avvertiti spari nei pressi del palazzo presidenziale.
Il golpe è scattato tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative, con entrambi i principali candidati che hanno rivendicato la vittoria. I risultati ufficiali provvisori delle elezioni erano attesi domani.
Il piccolo Stato dell'Africa occidentale ha registrato quattro colpi di Stato dall'indipendenza, oltre a numerosi tentativi di golpe.