Africa I militari annunciano la presa del potere in Guinea-Bissau

SDA

26.11.2025 - 17:50

Tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative nella Guinea-Bissau i militari hanno annunciato di aver "preso il totale controllo del Paese" (foto d'archivio)
Tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative nella Guinea-Bissau i militari hanno annunciato di aver "preso il totale controllo del Paese" (foto d'archivio)
Keystone

I militari della Guinea-Bissau hanno annunciato di aver «preso il totale controllo del Paese». Inoltre il processo elettorale è stato sospeso e «tutti i confini sono chiusi». In precedenza erano stati avvertiti spari nei pressi del palazzo presidenziale.

Keystone-SDA

26.11.2025, 17:50

26.11.2025, 18:00

Il golpe è scattato tre giorni dopo le elezioni presidenziali e legislative, con entrambi i principali candidati che hanno rivendicato la vittoria. I risultati ufficiali provvisori delle elezioni erano attesi domani.

Il piccolo Stato dell'Africa occidentale ha registrato quattro colpi di Stato dall'indipendenza, oltre a numerosi tentativi di golpe.

