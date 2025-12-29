Usha Vance, moglie del vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance, è la prima Second Lady degli Stati Uniti non bianca. Immagine: IMAGO/ZUMA Press Wire

È vicina al potere da quasi un anno, ma la Second Lady Usha Vance rimane una figura nella nebbia. La sua posizione politica, il suo ruolo nel matrimonio con il vicepresidente degli Stati Uniti J. D. Vance e la sua vicinanza al trumpismo sono un mistero.

Donald Trump è di nuovo presidente degli Stati Uniti da quasi un anno, affiancato dal vicepresidente J.D. Vance, con la moglie Usha Vance nel ruolo di Second Lady. Ma c'è una domanda su cui l'opinione pubblica si è interrogata da allora: chi è questa donna?

Usha Vance è stata riservata nelle apparizioni pubbliche, è rimasta controllata nelle interviste e ha rivelato poco di sé e delle sue convinzioni politiche. E anche a quasi un anno dall'insediamento del marito, molto di lei rimane poco chiaro.

Qual è il rapporto col mondo politico di Vance?

Il primo grande enigma è il fatto che Usha Vance sembra spesso un'estranea nel mondo politico in cui opera il marito. Com'è possibile che la figlia di immigrati indiani, registrata come democratica fino al 2014, che ha lavorato come avvocato per uno studio legale progressista prima della candidatura di Vance e che, secondo le voci, ha votato per Hillary Clinton nel 2016, ora sostenga l'amministrazione Trump?

Il suo background e la sua fede sono in contrasto con la norma bianca e cristiana del campo di Trump. Usha Vance è la prima persona di colore a ricoprire il ruolo di Second Lady. Per questo motivo viene regolarmente attaccata razzialmente dall'interno del suo stesso schieramento politico, e poi non viene nemmeno difesa adeguatamente dal marito.

Ad esempio, quando l'attivista di estrema destra Nick Fuentes ha chiesto, nel luglio 2024, prima delle elezioni, come qualcuno «con una moglie non bianca, una moglie indiana e un figlio di nome Vivek potesse sostenere l'identità bianca», J.D. Vance ha semplicemente risposto: «Non è una persona bianca, ma io la amo».

Lo scorso ottobre, in occasione di un evento organizzato da Turning Point USA, Vance ha detto che vorrebbe che sua moglie, che è indù, si convertisse al cristianesimo. Spera che «alla fine si commuova per le stesse cose che hanno commosso me in chiesa».

Non è chiaro quale sia il credo politico di Usha Vance oggi. Dopo la vittoria elettorale del marito, non ha quasi mai preso posizioni pubbliche che andassero oltre il suo ruolo di Second Lady.

Tuttavia, ci sono indizi che indicano che è almeno vicina alle posizioni conservatrici: in passato ha lavorato per i giudici conservatori Brett Kavanaugh e John Roberts, tra gli altri.

«Una madre di tre figli che lava molti piatti»

Poiché Usha Vance si esprime raramente sul piano politico, lo sguardo pubblico si concentra ancora di più su un altro livello: la sfera privata. Il secondo enigma è: qual è lo stato del matrimonio con J. D. Vance?

Sono sposati dal 2014 e si sono conosciuti all'Università di Yale. Ora hanno tre figli. Tuttavia, da tempo si specula sul loro matrimonio.

Queste speculazioni sono state alimentate da un momento dell'evento Turning Point USA di ottobre, durante il quale Vance ha anche commentato la religione della moglie. In quell'occasione ha abbracciato Erika Kirk, la vedova dell'influencer di destra assassinato Charlie Kirk, e le ha messo la mano sul fianco. In precedenza la Kirk aveva dichiarato: «Nessuno sostituirà mio marito. Ma vedo alcune somiglianze tra mio marito e J.D.».

Erika Kirk e J.D. Vance a un evento di Turning Point USA in ottobre. Immagine: IMAGO / ZUMA Press Wire

Sono seguite diverse apparizioni pubbliche di Usha Vance, durante le quali non ha indossato la fede nuziale. Un portavoce ha poi cercato di rassicurare sul fatto che non ci sia nulla dietro. Usha è semplicemente «una madre di tre bambini piccoli che lava molti piatti, fa il bagno spesso e a volte dimentica l'anello».

In un'intervista a «USA Today», la stessa Usha Vance ha dichiarato che lei e il marito trovano divertente che ci siano così tante speculazioni sul loro matrimonio.

I «piatti della verità» sullo sfondo

Il terzo mistero riguarda il suo ruolo. Una cosa è chiara: Usha Vance è la Second Lady. Ma a differenza dei suoi predecessori - Karen Pence e Douglas Emhoff, che hanno entrambi continuato a lavorare fuori dalla Casa Bianca - ha rinunciato al suo lavoro di avvocata.

Da allora sostiene il marito a tempo pieno, anche scrivendo per lui i discorsi. Allo stesso tempo, cerca di dare ai suoi figli un'infanzia il più possibile normale, come ha dichiarato a «USA Today».

Usha Vance descrive il proprio ruolo come quello di «raccontatrice di verità». «Prende tutto quello che dico molto seriamente e con grande rispetto. E questo si ripercuote sul suo modo di pensare», ha detto del marito in un'intervista a «Fox News».

Naturalmente, anche le apparizioni in pubblico fanno parte del suo lavoro di Second Lady. Di tanto in tanto la si può vedere al fianco della First Lady Melania Trump.

«Siamo persone diverse»

I rapporti tra la First e la Second Lady non sono sempre facili. Spesso viaggiano insieme e appaiono insieme. Può essere imbarazzante se non si va d'accordo.

Il rapporto tra Karen Pence e Melania Trump sarebbe piuttosto distante. Un giornalista della CNN ha riferito, ad esempio, che Pence non si è seduta nella cabina della First Lady su un aereo quando viaggiavano insieme, ma con il personale.

Il rapporto tra Usha Vance e Melania Trump sembra essere meno teso. In un'intervista a USA Today, Vance ha detto della First Lady: «Andiamo molto d'accordo».

Ha detto che le piace viaggiare con lei e parlare dei suoi interessi e hobby. «Siamo persone diverse, ma che amano parlare tra loro», ha affermato.

Un rapporto di lavoro pragmatico. Tutto ciò si sposa con un ruolo pubblico che Usha Vance svolge in modo altrettanto pragmatico, lasciando molte domande senza risposta. La sua posizione politica, la sua vita privata e il suo ruolo dalla parte del potere rimangono avvolti nel mistero.