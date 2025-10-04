  1. Clienti privati
Medio Oriente I negoziati su Gaza iniziano lunedì a Sharm el-Sheik

SDA

4.10.2025 - 20:11

I negoziati di pace inizieranno lunedì in Egitto.
I negoziati di pace inizieranno lunedì in Egitto.
Keystone

Il ministero degli Esteri egiziano ha confermato che i colloqui sull'accordo per il rilascio degli ostaggi e la fine della guerra a Gaza inizieranno lunedì.

Keystone-SDA

04.10.2025, 20:11

04.10.2025, 20:17

«Nell'ambito degli sforzi egiziani in corso in coordinamento con i mediatori per porre fine alla guerra nella Striscia, l'Egitto ospiterà due delegazioni di Israele e Hamas il 6 ottobre per discutere i termini e i dettagli dello scambio di tutti gli ostaggi israeliani e dei detenuti palestinesi, in conformità con la proposta del Presidente Trump».

I colloqui si apriranno a Sharm el-Sheik.

