Zelensky un «clown di Kiev» I russi deridono gli europei dopo il vertice di Washington

Sven Ziegler

19.8.2025

L'ex leader del Cremlino Medvedev ha discusso per giorni con Trump (foto d'archivio).
L'ex leader del Cremlino Medvedev ha discusso per giorni con Trump (foto d'archivio).
Uncredited/Sputnik Pool via AP/dpa

Dopo l'incontro tra Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei a Washington, Mosca ha reagito con derisione. I rappresentanti della Russia hanno chiarito che preferirebbero condurre i negoziati di pace direttamente con gli Stati Uniti.

,
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse, Sven Ziegler

19.08.2025, 19:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I massimi esponenti politici russi attaccano l'Europa dopo il vertice sull'Ucraina a Washington.
  • Dmitry Medvedev prende in giro Volodymyr Zelensky e lo definisce un «clown di Kiev».
  • Mosca ha segnalato che i colloqui di pace dovrebbero essere condotti preferibilmente solo con gli Stati Uniti.
Mostra di più

Le reazioni di Mosca non si sono fatte attendere: dopo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i massimi esponenti politici europei, i rappresentanti russi hanno attaccato duramente gli europei.

L'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha parlato su X di una «coalizione di volenterosi antirussi» che non è riuscita a «superare Trump sul suo terreno». Al contrario l'Europa ha «fatto schifo».

Medvedev è stato particolarmente denigratorio nei suoi commenti sul presidente ucraino, che ha definito un «clown di Kiev». E ha chiesto quale «melodia» avrebbe suonato Zelensky sui temi delle garanzie e dei territori dopo il suo ritorno.

Medvedev, adesso vice capo del Consiglio di sicurezza russo, assume regolarmente il ruolo di uomo forte, mentre il leader del Cremlino Vladimir Putin dovrebbe apparire più moderato.

«Tutti gli accordi possono essere rovesciati all'ultimo minuto»

Anche altri politici di Mosca hanno colto l'occasione per minimizzare il ruolo dell'Europa.

L'esperto di politica estera russo Konstantin Kosachev ha spiegato su Telegram che l'Ucraina e gli europei hanno dovuto «moderare la loro posizione anti-russa» sotto la pressione del tycoon. «Né Kiev né Bruxelles dovrebbero abbaiare contro la Russia alle spalle dell'America. La Russia ha resistito», ha scritto.

Leonid Sluzki, presidente della commissione affari esteri della Duma di Stato, ha espresso un parere simile. L'Europa non dovrebbe «interferire» nel processo negoziale e dovrebbe piuttosto seguire l'appello di Putin per un'intesa diretta con gli Stati Uniti.

Nel frattempo, l'agenzia di stampa statale Ria Novosti ha espresso un parere scettico su un possibile incontro a tre tra Putin, Zelensky e Trump. Anche un vertice di questo tipo non garantisce la pace, ha commentato: «Tutti gli accordi provvisori possono essere rovesciati all'ultimo minuto, anche dalla terza parte».

Alla fine è fondamentale che la Russia non riceva solo concessioni territoriali, ma anche garanzie di sicurezza nei confronti dell'Occidente.

