I russi ottengono di nuovo più visti Schengen e si riversano in Europa, in particolare in Italia

I turisti russi stanno tornando in Europa in numero crescente nonostante la guerra contro l'Ucraina. Tre popolari Paesi, destinazioni di vacanza privilegiate, gli stanno rendendo le cose particolarmente facili.

I Paesi ospitanti hanno imposto dure sanzioni contro Mosca.

Con il rilascio di nuovi visti più frequenti, i viaggiatori dell'est possono circolare liberamente in tutta l'area Schengen. Mostra di più

Vladimir Putin continua a condurre la guerra contro l'Ucraina con la stessa forza, lo spazio aereo europeo è ancora chiuso alla Russia, le sanzioni occidentali sono ancora in vigore e in alcuni casi vengono estese: ciononostante un numero maggiore di turisti russi sta tornando ad affollare l'Europa.

Tre popolari destinazioni turistiche gli stanno rendendo le cose particolarmente facili: Italia, Francia e Spagna stanno nuovamente rilasciando un numero considerevole di visti Schengen, che consentono ai cittadini russi di muoversi liberamente all'interno dell'area, secondo una ricerca del «Telegraph».

I giornalisti hanno analizzato i dati relativi ai visti e alle prenotazioni in vari Paesi europei.

L'Italia rilascia il maggior numero di visti per i russi

Secondo lo studio, nel 2024 sono stati rilasciati ai visitatori russi un totale di 552'630 visti Schengen. Si tratta ancora di un numero esiguo rispetto al 2019, cioè prima della pandemia di Covid e dell'inizio della guerra, quando sono stati rilasciati più di quattro milioni di visti.

Ma rappresenta anche un aumento del 9% rispetto al 2023. Particolarmente attivi: l'Italia con oltre 152'000 visti rilasciati, la Francia (124'000) e la Spagna (111'000).

In particolare in Francia e in Italia il numero di pernottamenti è aumentato del 19% in ciascun caso. A Roma e a Parigi, secondo il «Telegraph», si fa una distinzione tra il regime di Mosca e la popolazione comune.

Non sorprende che l'Ucraina sia critica nei confronti della normalizzazione delle relazioni turistiche. Vsevolod Chentsov, ambasciatore ucraino presso l'UE, ha avvertito che sarebbe «miope» e pericoloso ignorare il crescente numero di turisti russi.

Un rischio per la sicurezza

Chentsov trova le statistiche «estremamente sorprendenti», come ha dichiarato al «Telegraph». «La società russa sostiene in modo schiacciante la guerra. Inoltre, preferisce credere che la Russia sia in guerra con l'Occidente e non con l'Ucraina».

Per l'Europa, non è solo una questione di sicurezza il fatto che vengano nuovamente rilasciati altri visti Schengen. Dopo tutto, non solo gli attacchi informatici al continente sono in aumento, ma anche gli attacchi a importanti infrastrutture e catene di approvvigionamento.

È noto che i servizi segreti russi utilizzano i visti turistici per far entrare clandestinamente agenti in altri Paesi.

Il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky ritiene quindi che le sanzioni dell'UE contro Mosca siano compromesse se i Paesi permettono l'ingresso nel Paese di turisti ricchi provenienti dalla Russia in cambio di molto denaro.

Ha dichiarato al «Telegraph»: «È profondamente preoccupante vedere che alcuni Paesi dell'UE stanno facendo di nuovo affari con i turisti russi come al solito, mentre l'Ucraina continua a subire una brutale aggressione».

Il turismo in rubli verso i Paesi terzi è fiorente

Per poter entrare in Europa, i cittadini russi devono cercare rotte attraverso i Paesi terzi.

Gli aeroporti di Istanbul e degli Emirati Arabi Uniti, che fungono da destinazioni di trasferimento, sono gli snodi principali: da lì possono raggiungere facilmente le loro destinazioni in Europa.

Negli aeroporti possono anche cambiare i rubli in euro per avere a disposizione denaro sufficiente.

Le sanzioni funzionano però ancora per le carte bancarie russe, che restano inutili e inutilizzabili in Europa.