I russi approfittano delle avverse condizioni meteo e penetrano in profondità a Pokrovsk. KEYSTONE/Skala - 425th Separate Assault Regiment via AP

Le moto, i pick-up e le auto aperte cariche di soldati e armi passano incolonnati su una strada dilaniata dalle bombe, fendendo la fitta nebbia grigia che avvolge ciò che resta di Pokrovsk.

Keystone-SDA SDA

Dopo settimane di battaglia, i russi approfittano delle avverse condizioni meteo e penetrano in profondità nella città, dove per stessa ammissione degli ucraini si trovano attualmente oltre 300 militari di Mosca, impegnati nella battaglia più cruciale del fronte orientale: in ballo, ci sono le sorti del Donetsk e dell'intero Donbass.

E non va meglio a sud, dove le forze ucraine di difesa hanno annunciato di essere state costrette a ritirarsi dalle posizioni vicine a cinque insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, a causa dell'intensificarsi delle azioni di assalto russe, della maggiore esposizione al fuoco e per salvaguardare la vita del personale.

«La situazione rimane difficile», ha riconosciuto Volodymyr Zelensky che ha visitato Kherson in occasione del terzo anniversario della sua liberazione. La riconquista della città meridionale diede al popolo ucraino una fiducia che oggi, tre anni dopo, vacilla.

Il presidente ucraino prova a spronare i suoi affermando che i soldati continuano «a distruggere gli occupanti», mentre «la situazione a Kupyansk è un po' più facile, le nostre forze hanno ottenuto risultati».

La Russia prossima a chiudere la manovra sulla città

Ma le immagini dei soldati russi che penetrano indisturbati a Pokrovsk valgono più di mille dichiarazioni. Secondo gli stessi militari ucraini, Mosca sta concentrando circa 150.000 soldati nell'operazione per conquistare la città.

Gli analisti militari di entrambi gli schieramenti riconoscono che la Russia ha eseguito una manovra a tenaglia attorno alla città ed è prossima a chiuderla, sebbene Kiev abbia finora negato un accerchiamento.

La caduta della città darebbe alle forze di Mosca lo spazio per dirigersi a nord verso Kramatorsk e Sloviansk, le due più grandi città ancora controllate dall'Ucraina nella regione di Donetsk.

Aprendo così la strada alla conquista dell'intero Donbass, che resta l'obiettivo primario di Vladimir Putin, convinto di poter ottenere sul terreno quello che non riesce a ricevere attraverso i negoziati.

In stallo i negoziati di pace

Lo stallo della via diplomatica si è infatti tradotto nelle ultime settimane in un'escalation dell'offensiva russa in Ucraina, al fronte così come in profondità nel Paese: i servizi d'intelligence russi (Fsb) hanno rivendicato nell'ultima giornata di aver preso di mira con missili ipersonici Kinzhal un centro di spionaggio elettronico vicino a Kiev e su una base aerea che ospita jet F-16.

Una «rappresaglia», hanno affermato i russi, per una presunta «provocazione» ucraina: Mosca infatti afferma di aver sventato un'operazione militare di Kiev che progettava di dirottare un Mig-31 russo per effettuare un falso attacco alla base aerea più grande della Nato.

«Per dirottare il velivolo – sostengono i servizi di Mosca – l'Ucraina era pronta a reclutare piloti russi offrendo loro 3 milioni di dollari».

Zelensky si appella agli Alleati

Le accuse non sono verificabili in modo indipendente, mentre la guerra della propaganda viaggia in parallelo con quella sul terreno, e a pagare il costo maggiore sono i civili, costretti all'ennesimo inverno di guerra.

In mattinata, migliaia di persone nelle regioni di Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk e Odessa sono rimasti senza elettricità a seguito dei raid.

Di fronte a questo quadro, Zelensky continua a invocare il costante sostegno degli alleati, a partire dagli Stati Uniti sui quali intanto è esplosa l'ennesima polemica in seno all'Onu: stando a quanto riportato dal Kyiv Post, l'amministrazione Trump sta spingendo per eliminare dal testo della risoluzione annuale dell'Assemblea i riferimenti a «integrità territoriale» dell'Ucraina e il termine «aggressione», causando la reazione di Kiev.

In risposta, diplomatici di diversi paesi europei stanno facendo pressioni su Washington affinché cambino rotta prima del voto sulla risoluzione, atteso per dicembre.