Ucraina I russi sarebbero sul punto di prendere Pokrovsk

SDA

8.11.2025 - 13:22

Pokrovsk sarà probabilmente presto in mani russe.
Pokrovsk sarà probabilmente presto in mani russe.
Keystone

Le forze russe sembrano sul punto di conquistare la città di Pokrovsk, nell'Ucraina orientale, una vittoria simbolica che il presidente Vladimir Putin persegue da 21 mesi a un prezzo sempre più alto. Lo scrive la Cnn che ha parlato con militari ucraini sul terreno.

Keystone-SDA

08.11.2025, 13:22

08.11.2025, 13:35

I combattimenti all'interno della città si sono intensificati negli ultimi giorni, dopo che le truppe russe sono riuscite a infiltrarsi. La caduta di Pokrovsk, che rappresenterebbe comunque la più grande vittoria per Mosca dal 2023, sembra ormai quasi inevitabile, secondo chi si trova sul campo.

«La situazione è difficile, con combattimenti di ogni genere in corso, scontri a fuoco nelle aree urbane e bombardamenti con ogni tipo di arma», ha detto alla Cnn un comandante di battaglione, parlando a condizione di anonimato per motivi di sicurezza. «Siamo quasi circondati, ma ci siamo abituati», ha detto. Un altro soldato, che ha chiesto di non rivelare il suo nome sempre per motivi di sicurezza, ha detto alla Cnn che l'esercito russo continua ad avanzare con un gran numero di uomini.

Secondo i soldati ucraini, la Russia sarebbe disposta a sacrificare due soldati pur di farne entrare uno nella città. Un dato che, spiega Cnn, potrebbe sembrare sconcertante, ma è in linea con le osservazioni fatte dai ricercatori internazionali che hanno notato un numero molto elevato di vittime russe nei dintorni di Pokrovsk.

