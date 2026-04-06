  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Propaganda dalla Corea del Nord I soldati d'élite di Kim Jong Un mettono in scena un bizzarro spettacolo per il dittatore

Dominik Müller

6.4.2026

I soldati d'élite di Kim Jong Un mettono in scena un bizzarro spettacolo per il dittatore

I soldati d'élite di Kim Jong Un mettono in scena un bizzarro spettacolo per il dittatore

31.03.2026

Mattoni spaccati e chiodi piantati a mano. La Corea del Nord pubblica un video in cui i soldati d'élite intrattengono il dittatore Kim Jong Un con numeri da spettacolo.

Adrian Kammer

06.04.2026, 13:14

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La televisione di stato nordcoreana pubblica un filmato di soldati d'élite che dimostrano tecniche di combattimento estreme  sotto lo sguardo di Kim Jong Un.
  • Il Paese asiatico ha uno dei più grandi eserciti del mondo, con oltre 1,2 milioni di soldati attivi.
  • Pyongyang sta portando avanti un massiccio potenziamento militare e mostra regolarmente immagini di test di armi e parate.
Mostra di più
Ecco il video. Il numero 1 bielorusso regala un fucile a Kim Jong Un: «Nel caso ti dovesse servire»

Ecco il videoIl numero 1 bielorusso regala un fucile a Kim Jong Un: «Nel caso ti dovesse servire»

La Corea del Nord sta ancora una volta mostrando la sua potenza militare. Questa volta, la televisione di Stato pubblica bizzarri filmati di soldati d'élite. Il dittatore Kim Jong Un li osserva mentre rompono mattoni e si picchiano con attrezzi vari.

La Corea del Nord è uno degli Stati più militarizzati al mondo. Secondo le stime, l'esercito attivo comprende più di 1,2 milioni di militari e donne, oltre a diversi milioni di riservisti. L'addestramento militare dura fino a 10 anni. Periodo che comprende anche la formazione ideologica.

Armamento e propaganda

Allo stesso tempo, la leadership di Pyongyang sta procedendo con l'aumento di spese per armamenti. A febbraio è stato presentato un nuovo piano quinquennale. L'esercito deve essere modernizzato, con particolare attenzione ai nuovi missili, alla tecnologia satellitare e all'ulteriore sviluppo di armi nucleari.

Il governo pubblica regolarmente immagini di test e parate militari. Lo scopo è quello di dimostrare la propria forza per dissuadere eventuali aggressori. Di norma, le immagini non possono essere verificate in modo indipendente. Spesso l'ora e il luogo non sono chiari.

I più letti

Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
Il grande chef Redzepi lascia il Noma: dipendenti presi a pugni e abusati mentalmente
Una ragazza scomparsa nel 1994 è stata ritrovata viva, ecco cos'è successo
Ecco tutti gli hobby di Kate: dalla fotografia a un'attività che William giudica «per pazzi»
Il tribunale ha detto «sì»: una madre può cacciare il figlio di casa

Altre notizie

Traffico. Il controesodo pasquale inizia, 11 km di ingorgo al portale sud del Gottardo

TrafficoIl controesodo pasquale inizia, 11 km di ingorgo al portale sud del Gottardo

Mistero inquietante. Tre neonati abbandonati a Londra in luoghi e tempi diversi, genitori ancora irreperibili

Mistero inquietanteTre neonati abbandonati a Londra in luoghi e tempi diversi, genitori ancora irreperibili

Manifestazioni. In centinaia a Berna alla Marcia di Pasqua contro le guerre

ManifestazioniIn centinaia a Berna alla Marcia di Pasqua contro le guerre