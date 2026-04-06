I soldati d'élite di Kim Jong Un mettono in scena un bizzarro spettacolo per il dittatore 31.03.2026

Mattoni spaccati e chiodi piantati a mano. La Corea del Nord pubblica un video in cui i soldati d'élite intrattengono il dittatore Kim Jong Un con numeri da spettacolo.

Adrian Kammer Adrian Kammer

Hai fretta? blue News riassume per te La televisione di stato nordcoreana pubblica un filmato di soldati d'élite che dimostrano tecniche di combattimento estreme sotto lo sguardo di Kim Jong Un.

Il Paese asiatico ha uno dei più grandi eserciti del mondo, con oltre 1,2 milioni di soldati attivi.

Pyongyang sta portando avanti un massiccio potenziamento militare e mostra regolarmente immagini di test di armi e parate. Mostra di più

La Corea del Nord sta ancora una volta mostrando la sua potenza militare. Questa volta, la televisione di Stato pubblica bizzarri filmati di soldati d'élite. Il dittatore Kim Jong Un li osserva mentre rompono mattoni e si picchiano con attrezzi vari.

La Corea del Nord è uno degli Stati più militarizzati al mondo. Secondo le stime, l'esercito attivo comprende più di 1,2 milioni di militari e donne, oltre a diversi milioni di riservisti. L'addestramento militare dura fino a 10 anni. Periodo che comprende anche la formazione ideologica.

Armamento e propaganda

Allo stesso tempo, la leadership di Pyongyang sta procedendo con l'aumento di spese per armamenti. A febbraio è stato presentato un nuovo piano quinquennale. L'esercito deve essere modernizzato, con particolare attenzione ai nuovi missili, alla tecnologia satellitare e all'ulteriore sviluppo di armi nucleari.

Il governo pubblica regolarmente immagini di test e parate militari. Lo scopo è quello di dimostrare la propria forza per dissuadere eventuali aggressori. Di norma, le immagini non possono essere verificate in modo indipendente. Spesso l'ora e il luogo non sono chiari.