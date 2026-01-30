  1. Clienti privati
Usa I Trump bloccano la stampa alla prima di «Melania»

SDA

30.1.2026 - 16:58

La first lady ieri alla prima del suo documentario.
Keystone

I Trump bloccano la stampa dalla prima blindata di «Melania», il documentario sulla First Lady, ieri al Kennedy Center.

30.01.2026, 16:58

Nessun giornalista è stato ammesso alla proiezione a cui sono invece intervenuti in massa ministri e parlamentari Gop, compresa la contestata capo della Homeland Security Kristi Noem arrivata in segreto senza passare davanti ai fotografi.

«Vi daremo la caccia». Chi è Kristi Noem, il segretario della Sicurezza Nazionale di Trump sotto tiro?

«Vi daremo la caccia»Chi è Kristi Noem, il segretario della Sicurezza Nazionale di Trump sotto tiro?

Il documentario esce oggi nelle sale tra previsioni di un box office deludente: «Dopo il Covid è sempre così. Nelle sale è difficile, ma allo streaming sarà un'altra storia», ha messo le mani avanti il presidente Donald Trump che ha accompagnato la moglie al suo debutto da diva.

Il film diretto da Brett Ratner, resuscitato dopo anni all'indice per molestie sessuali, è stato pagato da Amazon 40 milioni di dollari (buona parte dei quali nelle tasche di Melania), ma difficilmente arriverà a recuperare le spese.

Timido interesse

Secondo Deadline «Melania» avrebbe incassato quasi 1 milione di dollari in prevendite, con previsioni tra 3 e 5 milioni di dollari nel week-end di apertura, in linea con il documentario «After Death» della casa di produzione cristiana Angel Studios (5 milioni nel 2023) e di «Am I Racist?» del commentatore di destra Matt Walsh (4,5 nel 2024).

Un'analisi nel giorno del debutto suggerisce una risposta contenuta – anche se non del tutto assente – a livello nazionale, con vendite sostenute in aree del Paese che votano a destra come Houston, in Texas, Miami e la Orange County in California.

Di converso, alla prima all'Amc del centro commerciale The Grove di Los Angeles, risultavano venduti 15 posti su 132 e solo due all'Alamo Drafthouse, un cinema di New York.

