  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra in Ucraina I Volenterosi tornano a riunirsi a Parigi, con anche Zelensky. Un piano per Kiev in realtà già c'è

SDA

1.9.2025 - 21:20

Volodymyr Zelensky 
Volodymyr Zelensky 
sda

Un piano articolato e in fase avanzata per fornire all'Ucraina le garanzie di sicurezza. E, sul tavolo, anche la possibilità dei «boots on the ground». Giovedì a Parigi torna a riunirsi – in formato misto, tra i partecipanti in presenza e quelli collegati in remoto – la Coalizione dei Volenterosi, e nella capitale francese ci sarà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

01.09.2025, 21:20

Il 1. settembre è ormai trascorso, l'ultimatum di Donald Trump non ha lasciato alcuno strascico e la posizione dell'Ue non è cambiata di una virgola: «Vladimir Putin continua a dimostrare di non volere la pace».

Guerra in Ucraina. Putin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in UcrainaPutin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

È in questo contesto che, con Emmanuel Macron e Keir Starmer a presidere la riunione, i Volenterosi si riuniranno.

Ursula von der Leyen, parlando con il Financial Times, domenica ha smosso le acque affermando che «c'è un piano piuttosto preciso» sull'Ucraina. Parole, le sue, che non sono piaciute a tutti, innanzitutto a Berlino.

Dopo la frenata del cancelliere Fredrich Merz sull'invio di truppe, è stato il ministro della Difesa Boris Pistorius a entrare a gamba tesa: von der Leyen – ha spiegato – «non ha voce in capitolo per parlare di truppe. Sulle garanzie di sicurezza il dibattito è totalmente sbagliato». Von der Leyen, tuttavia, non sembra essersi mossa a caso.

Un piano per Kiev c'è ed è già abbastanza articolato

A livello tecnico, spiegano fonti ben informate a Bruxelles, un piano per Kiev c'è ed è già abbastanza articolato. Certo, la decisione politica spetta ai singoli Stati membri. E ci sono capitali, come ad esempio Roma, che hanno già reiterato il diniego a inviare boots on the ground.

Ma, al tempo stesso, non c'è tempo da perdere. Un incontro straordinario del Consiglio Nato-Ucraina si è tenuto nel pomeriggio, su richiesta di Kiev, per fare il punto «sulle misure congiunte per rispondere al rifiuto della Russia agli sforzi di pace», ha spiegato il titolare degli Esteri Andriy Sybiha.

Parallelamente ai Volenterosi, l'Ue sta ultimando la sua roadmap su difesa e sostegno a Kiev. I due temi sono legati e il piano della Commissione, oltre all'uso di Safe, prevede anche un più ampio utilizzo degli asset russi congelati e la messa a punto di un diciannovesimo pacchetto di sanzioni.

«Le misure europee contro la Russia stanno funzionando, la Russia chiede continuamente la loro revoca», ha spiegato von der Leyen ai cronisti, ai quali ha preannunciato una ulteriore accelerazione sui progetti della difesa comuni finanziati da Safe.

19 Paesi han chiesto l'attivazione dello Strumento

Sono 19 i Paesi che hanno chiesto l'attivazione dello Strumento attraverso il quale Bruxelles vuole sviluppare un embrione di difesa comune e, al tempo stesso, organizzare un sostegno militare a lungo termine per l'Ucraina.

«Entro la fine dell'anno o l'inizio del prossimo confido nel primo progetto comune», ha spiegato von der Leyen annunciando che, nel vertice informale dei 27 di inizio ottobre, la Commissione presenterà una roadmap per l'implementazione del suo piano sulla difesa, il Readiness 2030.

Anche qui von der Leyen si muove in una cristalleria. È stato il Consiglio europeo, prima a marzo e poi a giugno, a chiedere la presentazione della roadmap per ottobre, su spinta anche della presidenza di turno danese.

La difesa, al tempo stesso, tra i 27 resta, al di là dei titoli, un tema ancora divisivo. Ma von der Leyen vuole un'accelerazione già nelle prossime settimane. Lo dirà ai Rappresentanti Permanenti venerdì a pranzo e lo sottolineerà allo State of Union la prossima settimana. In un'Aula dell'Europarlamento che si preannuncia infuocata.

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
Ecco sette cambiamenti che avvengono in Svizzera in questo mese di settembre
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Nestlé licenzia il CEO Laurent Freixe con effetto immediato. Ecco il motivo

Guerra in Ucraina

Guerra in Ucraina. Putin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in UcrainaPutin non rivela le sue intenzioni sul faccia a faccia con Zelensky e attacca l'Occidente con Xi

Guerra in Ucraina. Il pressing su Putin per il vertice con Zelensky si intensifica: «Risponda entro lunedì»

Guerra in UcrainaIl pressing su Putin per il vertice con Zelensky si intensifica: «Risponda entro lunedì»

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Mosca decida entro lunedì se vuole partecipare a un incontro bilaterale»

Guerra in UcrainaZelensky: «Mosca decida entro lunedì se vuole partecipare a un incontro bilaterale»

Altre notizie

«Labor Day». L'America dei lavoratori in piazza contro Donald Trump e i ricchi

«Labor Day»L'America dei lavoratori in piazza contro Donald Trump e i ricchi

Mosca però nega. I russi mandano in tilt il GPS del volo di von der Leyen, ma il fenomeno non è nuovo

Mosca però negaI russi mandano in tilt il GPS del volo di von der Leyen, ma il fenomeno non è nuovo

Brasile. È l'ora del verdetto per Bolsonaro, che rischia oltre 40 anni per il presunto tentativo di golpe

BrasileÈ l'ora del verdetto per Bolsonaro, che rischia oltre 40 anni per il presunto tentativo di golpe