Stati Uniti La polizia avrebbe identificato il nome del presunto killer di Charlie Kirk

SDA

12.9.2025 - 08:24

Candele per l'attivista conservatore assassinato a Orem, Utah.
Candele per l'attivista conservatore assassinato a Orem, Utah.
Keystone

La polizia pensa di aver identificato il nome del presunto killer di Charlie Kirk. Lo riporta Cbs News citando alcune fonti, secondo le quali nessun mandato di arresto è stato finora spiccato.

Keystone-SDA

12.09.2025, 08:24

12.09.2025, 08:43

L'Fbi ha intanto diffuso quattro nuove foto del presunto killer dell'attivista conservatore. Il ragazzo indossa un cappellino con visiera, una maglietta a maniche lunghe con la bandiera americana e l'aquila con le ali aperte.

La t-shirt, secondo indiscrezioni, sembra provenire dalla Disabled Veterans National Foundation (la Fondazione per i veterani disabili, ndr) che l'ha inviata negli ultimi anni ai potenziali sostenitori dell'associazione.

Le autorità dicono inoltre di seguire «diverse piste» nella caccia all'assassino di Charlie Kirk. Dopo la diffusione delle foto del presunto killer, riferiscono le forze dell'ordine, sono giunti dal pubblico più di 200 indicazioni. Le ricerche proseguono.

