  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente L'esercito israeliano: «Avviati i preparativi per il ritiro parziale a Gaza»

SDA

9.10.2025 - 09:16

Soldato israeliano a Gaza
Soldato israeliano a Gaza
Keystone

Le Forze di difesa israeliane (Idf) annunciano di aver iniziato a prepararsi al ritiro parziale delle truppe dalla Striscia di Gaza nell'ambito dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas. Lo scrive il Times of Israel.

Keystone-SDA

09.10.2025, 09:16

09.10.2025, 10:36

In una dichiarazione, l'esercito afferma che «secondo le direttive di livello politico e in conformità con una valutazione della situazione, l'Idf ha avviato i preparativi operativi per l'attuazione dell'accordo».

Come parte dei preparativi, l'esercito afferma di essere pronto a spostare le truppe verso «linee di schieramento modificate nel prossimo futuro».

«Le Idf continuano a essere schierate nell'area e si stanno preparando per qualsiasi sviluppo operativo», aggiunge l'esercito. In un precedente comunicato, l'Idf aveva messo in guardia che il nord della Striscia resta per ora zona di combattimento.

«L'esercito ha avviato i preparativi operativi in vista dell'attuazione dell'accordo. Nell'ambito di questo processo (...) le linee di schieramento (nella Striscia di Gaza) saranno rapidamente modificate», secondo una dichiarazione militare.

Oggi è prevista una riunione di gabinetto del governo israeliano per esaminare e approvare l'accordo.

Le truppe israeliane controllano il 75% del territorio palestinese e un funzionario di Hamas ha affermato che il rilascio degli ostaggi avverrà «contemporaneamente a specifici ritiri israeliani» dalle aree della Striscia di Gaza.

I più letti

Olly: «La mia è una bella storia, ma l'hanno sporcata»
La vendita delle classiche Sugus è crollata a picco, ecco cosa c'è dietro
Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati mamma e papà della piccola Priscilla

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Trump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Medio OrienteTrump: «Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sulla prima fase per la pace a Gaza»

Medio Oriente. Ecco la telefonata di Trump con i parenti degli ostaggi di Hamas: «Torneranno tutti»

Medio OrienteEcco la telefonata di Trump con i parenti degli ostaggi di Hamas: «Torneranno tutti»

Stati Uniti. Trump: «Forse andrò in Medio Oriente domenica»

Stati UnitiTrump: «Forse andrò in Medio Oriente domenica»

Altre notizie

Medio Oriente. Israele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Medio OrienteIsraele: «Il cessate di fuoco solo dopo la ratifica del governo»

Conflitti. Raid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

ConflittiRaid russi sulla regione ucraina di Sumy, «almeno 3 morti»

Francia. Lecornu le ha «provate tutte» e si ritira, Macron nominerà il nuovo premier in 48 ore

FranciaLecornu le ha «provate tutte» e si ritira, Macron nominerà il nuovo premier in 48 ore