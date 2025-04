Dalle indagini è emerso che il 19 marzo un carro armato dell'IDF che operava nella zona ha sparato un proiettile contro l'edificio, sospettando la presenza di forze nemiche all'interno. (Foto archivio) Keystone

L'esercito israeliano (IDF) ha ammesso che il mese scorso le truppe hanno bombardato per errore una struttura delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza centrale, uccidendo un dipendente dell'ONU.

Keystone-SDA SDA

L'evento è stato indagato dal Meccanismo di valutazione conoscitiva dei fatti dello Stato maggiore dell'IDF, un organismo militare indipendente responsabile delle indagini su incidenti accaduti durante la guerra.

I primi risultati sono stati presentati giovedì al capo di stato maggiore Eyal Zamir e ai rappresentanti delle Nazioni Unite, ha affermato l'esercito.

Dalle indagini è emerso che il 19 marzo un carro armato dell'IDF che operava nella zona ha sparato un proiettile contro l'edificio «sospettando la presenza di forze nemiche all'interno».

L'inchiesta ha scoperto che l'edificio non è stato identificato dall'equipaggio del carro armato come appartenente alle Nazioni Unite.

Zamir ha incaricato il capo del Meccanismo di concludere l'indagine nei prossimi giorni e di presentare i risultati completi ai rappresentanti delle Nazioni Unite.

«Deploriamo questo grave incidente e continueremo approfonditi processi di revisione per trarre insegnamenti operativi e valutare ulteriori misure per prevenire simili eventi in futuro», dichiara l'esercito, «esprimiamo il nostro profondo dolore per la perdita e inviamo le nostre condoglianze alla famiglia».