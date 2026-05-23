Villaggio nel sud del Libano Keystone

L'esercito israeliano comunica che durante la notte tra venerdì e sabato è stato colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah nell'area della Valle della Beqaa, in Libano, utilizzato per produrre armi destinate ad attacchi contro Israele.

Keystone-SDA SDA

L'Idf ha inoltre riferisce di aver colpito infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro, da cui i miliziani del gruppo avrebbero pianificato ed eseguito attacchi contro soldati israeliani. L'Idf ha aggiunto che continuerà a operare contro le minacce rivolte ai civili israeliani e ai propri soldati, «in conformità con le direttive del livello politico».