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Medio Oriente Idf: «Colpito complesso sotterraneo di Hezbollah in Libano»

SDA

23.5.2026 - 09:31

Villaggio nel sud del Libano
Villaggio nel sud del Libano
Keystone

L'esercito israeliano comunica che durante la notte tra venerdì e sabato è stato colpito un complesso sotterraneo di Hezbollah nell'area della Valle della Beqaa, in Libano, utilizzato per produrre armi destinate ad attacchi contro Israele.

Keystone-SDA

23.05.2026, 09:31

23.05.2026, 09:41

L'Idf ha inoltre riferisce di aver colpito infrastrutture di Hezbollah nella città di Tiro, da cui i miliziani del gruppo avrebbero pianificato ed eseguito attacchi contro soldati israeliani. L'Idf ha aggiunto che continuerà a operare contro le minacce rivolte ai civili israeliani e ai propri soldati, «in conformità con le direttive del livello politico».

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