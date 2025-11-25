  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La Croce Rossa ha ritirato il corpo di un ostaggio da Hamas

SDA

25.11.2025 - 16:40

La Croce rossa porta la bara alle truppe israeliane all'interno della Striscia (foto d'archivio)
La Croce rossa porta la bara alle truppe israeliane all'interno della Striscia (foto d'archivio)
Keystone

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che la Croce rossa ha notificato all'esercito di aver ritirato da Hamas, nel centro di Gaza, una bara apparentemente contenente il corpo di un ostaggio ucciso.

Keystone-SDA

25.11.2025, 16:40

25.11.2025, 16:57

La Croce rossa sta ora portando la bara alle truppe israeliane all'interno della Striscia, dove si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
Fonda un centro di riabilitazione per animali selvatici, ma viene uccisa da uno di loro
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Lara Gut-Behrami rischia lo stesso destino di queste leggendarie stelle dello sci

Altre notizie

Stati Uniti. Rubio avrebbe snobbato l'UE e negato un bilaterale a Kallas

Stati UnitiRubio avrebbe snobbato l'UE e negato un bilaterale a Kallas

Ucraina - USA. «Zelensky è pronto a vedere Trump entro il ponte del Ringraziamento»

Ucraina - USA«Zelensky è pronto a vedere Trump entro il ponte del Ringraziamento»

Guerra. ABC: «Gli ucraini hanno accettato le condizioni per l'accordo di pace»

GuerraABC: «Gli ucraini hanno accettato le condizioni per l'accordo di pace»