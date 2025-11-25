Medio OrienteLa Croce Rossa ha ritirato il corpo di un ostaggio da Hamas
SDA
25.11.2025 - 16:40
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato che la Croce rossa ha notificato all'esercito di aver ritirato da Hamas, nel centro di Gaza, una bara apparentemente contenente il corpo di un ostaggio ucciso.
Keystone-SDA
25.11.2025, 16:40
25.11.2025, 16:57
SDA
La Croce rossa sta ora portando la bara alle truppe israeliane all'interno della Striscia, dove si terrà una piccola cerimonia, presieduta da un rabbino militare.