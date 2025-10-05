  1. Clienti privati
Medio Oriente L'Idf: «Evacuati 900mila palestinesi, Gaza City è quasi vuota»

SDA

5.10.2025 - 09:31

Soldato israeliano a Gaza City, una città quasi fantasma
Soldato israeliano a Gaza City, una città quasi fantasma
Keystone

Secondo nuove stime dell'Idf, Gaza City si è quasi completamente svuotata dei palestinesi. Lo riporta The Times of Israel.

Keystone-SDA

05.10.2025, 09:31

05.10.2025, 09:40

Secondo le stime dell'esercito, circa 900mila del milione di palestinesi che risiedevano a Gaza City prima della grande offensiva dell'Idf sono stati evacuati a sud della Striscia.

Il mese scorso ai civili è stato ordinato di evacuare tutte le aree di Gaza City e di dirigersi verso una zona umanitaria designata da Israele. Secondo i dati israeliani il tasso di abbandono dell'area da parte dei palestinesi è aumentato nelle ultime settimane, con l'avanzata dell'Idf verso Gaza City.

